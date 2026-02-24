Dead By Daylight: ventajas del nuevo superviviente Kwon Tae-Young, cambios al Embaucador

Tal como revelamos hace unos días, el próximo DLC de Dead By Daylight se centrará en el Embaucador (también conocido como The Trickster o El Traicionero). Ofrecerá un nuevo mapa temático de su perturbado estado mental, hará grandes cambios a su kit e introducirá un nuevo superviviente llamado Kwon Tae-Young cuyas habilidades y ventajas vamos a conocer a continuación.

Por si no lo conocían, aquí se los presentamos. Tae-Young es un productor de K-Pop encargado de crear la idol virtual MiNA, inspirada en El Embaucador. Su voz en inglés es Kevin Woo, de la banda de K-Pop U-KISS pero más conocido hoy en día por ser la voz de Mystery Saja en la exitosa película animada Las Guerreras K-Pop.

Pueden conocer su historia en su webtoon oficial. Ahora veamos sus ventajas.

Estado de Flujo: Cada vez que se completa un generador, obtienes 1 ficha, hasta un máximo de 5. Por cada ficha se obtienen los siguientes beneficios:

• Bendices y limpias Tótems un 8/9/10% más rápido.

• Te curas un 8/9/10% más rápido.

• Desenganchas Supervivientes un 8/9/10% más rápido.

Un Lugar Para Nosotros: Mientras curas a otro Superviviente, ambos obtienen Elusivo. Cada vez que terminas de curar a la Obsesión, esta obtiene Elusivo durante 20/25/30 s. Cuando comienza la partida, es menos probable que seas la Obsesión.

Cinco Movimientos por Delante: Mientras estés dentro del Radio de Terror del Asesino o en persecución:

• Ves las Auras de los 5 Pallets y Ventanas más cercanos.

• Sueltes Pallets un 50% más rápido.

• Cada vez que sueltas un Pallet, enfriamiento: 30/25/20 s.

Ahora veamos cuáles serán los cambios que tendrá el kit del asesino Ji-Woon Hak (El Embaucador o El Traicionero, como lo quieran llamar) tras la actualización del DLC ‘All-Kill Comeback’ de Dead by Daylight.

Una de las novedades más llamativas de la actualización es MiNA, la versión femenina del Embaucador. Ella no es un nuevo personaje, sino una skin con historia propia. Se trata de una idol virtual de K-Pop creada en base a Ji-Woon Hak, pero cobra vida en el Reino del Ente y trae propósitos asesinos.

El Embaucador ahora gana Puntos de Estilo al lanzar Cuchillas, herir o colgar Supervivientes, romper pallets, dañar generadores y apagar Totems, lo que le permite subir Rangos de Estilo. Cada Rango mejora su velocidad de lanzamiento de Cuchillas y la de recarga en taquillas.

Su Habilidad Main Event ahora solo puede usasere al alcanzar el Rango de Estilo más alto (Rango-S). El efecto durará ocho segundos y le permitirá lanzar Cuchillas a 1.67x la velocidad de lanzamiento base.

Lo malo es que con este cambio también le llegaron grandes ‘nerfs’. Su velocidad de movimiento, cantidad de cuchillas, rango de terror y velocidad de lanzamiento de cuchillas fue reducida en su estado básico (Rango-E). Es por eso que vale mucho la pena jugar de forma agresiva para aumentar su Rango de estilo.

Si quieren conocer en detalle los cambios que tendrá este asesino, visiten las notas del parche en español. Recuerden que toda esta información está basada en una beta o versión de prueba, así que están sujetas a cambios.

El DLC All-Kill Comeback con el nuevo mapa, el nuevo superviviente Kwon Tae-Young y la versión femenina del ‘Trickster’ así como los cambios al kit del Embaucador con su nuevo sistema de Estilo llegarán a Dead By Daylight el martes 17 de marzo de 2026. Mientras tanto pueden probar las novedades en el PTB o servidor de prueba en PC.

Dead By Daylight está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam, Epic Games Store y GOG.