Dead Island 2 ‘Neighborhood Watch’ llega el 22 de octubre con una nueva edición con todo el contenido DLC

Dambuster Studios ha anunciado cuándo estará disponible la nueva actualización de Dead Island 2. Esta incluirá el nuevo modo de juego cooperativo llamado “Neighborhood Watch”. Adicionalmente, junto a la llegada del parche 6 de Dead Island 2, se pondrá a la venta una edición «Ultimate», que incluirá el juego base completo, las expansiones de historia «Haus» y «SoLA», una variedad de cosméticos y armas, incluyendo el nuevo paquete de armas de «Kingdom Come: Deliverance II» y otros paquetes adicionales como el «Memories of Banoi Pack» y el «Golden Weapons Pack«. Esta edición y el nuevo DLC gratuito de Dead Island 2 estarán disponibles el 22 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC.

¿Cómo es el nuevo modo cooperativo gratuito de Dead Island 2 llamado “Neighborhood Watch”?

El nuevo modo gratuito de Dead Island 2 llamado «Neighborhood Watch» ha sido desarrollado en colaboración con Fishlabs. En este modo, los jugadores podrán tener una experiencia cooperativa, en la cual deberán trabajar en equipo para enfrentar oleadas de zombis. Adicionalmente, cada personaje de este modo tendrá un set de habilidades específicas, lo que significa que tendremos que crear nuevas estrategias para atacar a las hordas de enemigos.

Esta actualización estará disponible a partir del 22 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC. En esta plataforma ya estaba disponible en Epic Games Store y recientemente —desde el pasado 22 de abril— en Steam.

En nuestra reseña de la versión base de Dead Island 2 dijimos que este es un buen juego que desde el inicio nos entrega todo lo que puede ofrecer. Hordas de zombis, muchas combinaciones de armas y un entorno para hacer estrategias con nuestras armas mejoradas y habilidades. Sin embargo, la experiencia al cabo de unas horas se torna repetitiva.

Vía: Gematsu