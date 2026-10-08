Anuncian Dead of Darkness 2, un juego de survival horror con geniales gráficos pixelados y perspectiva isométrica que luce muy bien

Durante la emisión de la presentación especial de Halloween de Horror Game Awards, el estudio independiente Retrofiction reveló que el primer tráiler de la secuela de su divertido título de terror de 2025 Dead of Darkness. Igual que su predecesor, Dead of Darkness 2 será un ‘survival horror’ con gráficos pixelados. Pero ahora tienen un estilo muy diferente que luce mucho mejor y una perspectiva isométrica que le da una nueva dimensión al juego.

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Pueden ver el tráiler de revelación a continuación.

Jun Takehara es una mujer que vive en una caravana en los Montes Apalaches de Estados Unidos a mediados de los años 80. Mientras cazaba, encuentra una niña herida que no recuerda quién es, pero al ayudarla se ve envuelta en una lucha por la supervivencia contra horribles los monstruos que la acechan.

Como pueden ver en las siguientes imágenes, Jun no será el único personaje controlable y también tendremos que manejar a la misteriosa niña. El diseño de criaturas nos intriga mucho, pues no se trata solo de los típicos zombis y tenemos monstruos muchos más elaborados. Los desarrolladores dicen que han puesto mucho énfasis en el «lore» del juego.

También se nota que está fuertemente inspirado en la serie Resident Evil.

Dead of Darkness 2 aún no tiene fecha de lanzamiento definida, pero anunciaron que saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y GOG.