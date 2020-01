Dead or Alive 6: cumple tus fantasías con el paquete de trajes de sirvientas

¿Nuevos trajes para Dead or Alive 6? ¡¿Quién lo hubiera visto venir?!

En esta ocasión, Koei Tecmo y Team Ninja han compartido un par de tráileres que exhiben los atuendos que arribarán con los paquetes [Revival] Maid y «Nova» Sci-Fi Body Suits. Este último paquete forma parte del Pase de Temporada 4 —que tiene un precio de 104 dólares, más o menos 346.523 pesos colombianos—, pero puede conseguirse independientemente por 29 dólares. Esta cifra se traduce a 96.700 pesos colombianos, aproximadamente.

Paquete [Revival] Maid

Tal como evidencia el título, este DLC contiene trajes de sirvientas para todas las luchadoras. Desafortunadamente, Mai Shiranui y Kula —invitadas de The King of Fighters— no están incluidas. Este paquete podrá conseguirse por 29 dólares o 96.700 pesos colombianos.

Paquete «Nova» Sci-Fi Body Suits

Este DLC hace gala de 20 trajes con estética futurista. Todas las chicas, con excepción de Mai Shiranui y Kula, reciben un traje. Los tres restantes son para el muy afortunado Zack. Hablando de él, ¿acaso va vestido de Pikmin? Solo él sabe la respuesta.

Dead or Alive 6 está disponible para PS4, Xbox One y PC. No ha de olvidarse que Core Fighters —una versión gratuita del juego de peleas, pero con solo una porción de los contenidos— puede descargarse para las tres plataformas mencionadas. Tan solo basta seguir este enlace.

Fuente: KOEI TECMO EUROPE LTD.