Dead or Alive 6: Last Round no incluirá a Mai Shiranui y Kula Diamond de KOF

Parece que esta no será la versión definitiva que un juego de hace 19 con el éxito de DOA 6 merece.

Koei Tecmo ha confirmado oficialmente el regreso a la escena de los juegos de pelea con el lanzamiento de Dead or Alive 6: Last Round, el cual está programado para el 25 de junio de 2026. Este juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam.

¿Dead or Alive 6: Last Round incluirá todo el contenido de su anterior versión?

La desarrolladora ha actualizado el portal oficial del juego para detallar qué elementos podrán transferirse desde la versión original de Dead or Alive 6 a Last Round. Los jugadores conservarán la progresión de la partida, la mayoría de los archivos de guardado y los artículos estéticos desbloqueados, como peinados y gafas. No obstante, existen restricciones. Ya que, los Premium Tickets y los cambios de color de cabello de la versión anterior no serán funcionales en esta nueva entrega.

Dead or Alive 6: Last Round contará con 29 personajes, a diferencia de los 31 del original. Esta reducción se debe a la ausencia de los personajes invitados de SNK, Mai Shiranui y Kula Diamond, quienes no regresarán en esta nueva versión. El resto de los personajes lanzados previamente como contenido descargable (DLC) sí estarán incluidos en el paquete. Sin embargo, la desarrolladora japonesa ha indicado que Last Round no se ofrecerá como una actualización gratuita para Dead or Alive 6 ni contará con descuentos de actualización para quienes ya posean el anterior título.

¿Dead or Alive 6: Last Round tendrá rollback netcode y juego cruzado (crossplay)?

En cuanto al apartado técnico, Koei Tecmo confirma dos limitaciones. La primera es ausencia de juego cruzado (crossplay) entre plataformas y la falta de implementación del sistema rollback netcode, una de las características fundamentales para el éxito de un juego de pelea aún no ha sido confirmada. A pesar de estas restricciones, se ratifica la continuidad del modelo Core Fighters, una versión gratuita del juego que permitirá a los usuarios acceder a personajes como Kasumi, Marie Rose, Honoka y NiCO —junto a otros modos— desde el mismo día del lanzamiento.

