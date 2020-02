By

Originalmente lanzado en Steam en 2018, Dead or School es el primer juego de Studio Nanafushi. Tras gozar de una buena recepción crítica, el título llegó a Nintendo Switch y PlayStation 4 el año siguiente. No obstante, estas versiones se mantuvieron como exclusivas japonesas durante un año. ¿Cuándo arribaría a Occidente? En ese entonces no se sabía.

Por fortuna, los usuarios de las consolas de Nintendo y Sony pronto podrán hacerse con este plataformero de acción independiente. A través de un tráiler, Marvelous ha confirmado que Dead or School llegará a Nintendo Switch y PlayStation 4 el próximo 13 de marzo.

Dead or School se ambienta en una Tokio posapocalíptica. Los pocos supervivientes humanos se ocultan bajo tierra para evitar las hordas de zombis que deambulan en la superficie. Sin embargo, motivada por las historias de la vida escolar de su abuela, la joven Hisako se dispone a acabar con todos los muertos vivientes y reclamar la ciudad para experimentar esa vida.

A lo largo de la aventura, Hisako podrá utilizar el metro subterráneo para desplazarse. Como si eso no fuera suficiente, también podrá desbloquear toda clase de armas y mejorarlas.

¿Podrás recuperar Tokio o caerás en el intento?

Fuente: canal oficial de Marvelous en YouTube