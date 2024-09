Dead Rising Deluxe Remaster – Reseña

Han pasado 18 años desde el lanzamiento de Dead Rising, el «sandbox» de zombis de Capcom. Este juego, desde su lanzamiento, cautivo a los fanáticos de los juegos de zombis de Capcom por su propuesta fresca, desenfrenada y el humor que desbordaba. Gracias a esta recepción, el título cuenta con varias secuelas. Sin embargo, Dead Rising como franquicia ha tenido una caída en su popularidad debido a que su cuarta entrega no logro conectar con el público y entregar lo que hizo a los dos primeros juegos de la franquicia trascender el tiempo. Así que en nuestra reseña de Dead Rising Deluxe Remaster conoceremos si vale la pena regresar al centro comercial Willamette.

En Dead Rising Deluxe Remaster, encarnamos a Frank West, un temerario fotoperiodista que se aventura en el centro comercial Willamette en busca de la primicia de su vida. Sin embargo, lo que encuentra es una pesadilla viviente, o mejor dicho un apocalipsis zombi al mejor estilo de «El amanecer de los muertos» de George A. Romero. Frank deberá luchar por su supervivencia —durante 72 horas— mientras intenta descubrir la verdad detrás del brote. Todo esto —incluidos los modos alternos a la historia principal— con sus múltiples finales y actividades se encuentran tal cual al juego original.

Dead Rising Deluxe Remaster se siente como volver a la casa de la familia… ! Remodelada¡

A pesar de verse como un remake, Dead Rising Deluxe Remaster —valga la redundancia— es una remasterización que se enfoca en dejar intacta la visión del equipo de desarrollo original y tiene como bandera mejorar la calidad de vida del jugador. Entre estas mejoras de calidad de vida que han sido añadidas en Dead Rising Deluxe Remaster destacan la posibilidad de movernos mientras apuntamos, la facilidad para ejecutar los movimientos especiales de Frank y una mejora indiscutible de la inteligencia de los sobrevivientes.

Capcom también ha mejorado el movimiento de Frank cuando carga o lleva de la mano a un sobreviviente.

Adicionalmente, otra de las grandes mejoras de Dead Rising Deluxe Remaster es poder ver la duración de las armas u objetos. Por último, entre las mejoras de calidad de vida, Capcom ha agregado la posibilidad de avanzar el tiempo a demanda y ha quitado la limitante de espacios para guardar. Esto —además de los demás cambios— sin lugar a dudas hacen que Dead Rising Deluxe Remaster sea para nosotros extremadamente fácil, en comparación al juego original.

Dead Rising Deluxe Remaster cuenta con una gran cantidad de elementos desbloqueables y trajes DLC inspirados en varias de las franquicias de Capcom.

Jugabilidad que trasciende el tiempo

El mapa en Dead Rising Deluxe Remaster cuanta con mejoras y ahora podemos acomodar por prioridad los diferentes objetivos, lo cual hace más facil el manejo del tiempo.

Hace 18 años, Dead Rissing cautivo a los jugadores por la libertad y lo creativo que era su jugabilidad. Esta cuenta con un gran enfoque a la gestión del tiempo y una gran libertad de exploración y combate, mezclado con un toque de humor y la posibilidad de documentar con un modo foto todas nuestras locuras, recompensándonos con puntos por las diferentes fotos que tomemos. Todo esto sigue intacto en Dead Rising Deluxe Remaster mejorado en el caso de la jugabilidad. Sin embargo, no todo ha envejecido tan bien. Ya que, la jugabilidad con la cámara y la conducción de vehículos —a pesar de incluir mejoras— se siente algo obsoleta y desentona con la fluidez que brindan las demás mejoras al juego. Adicionalmente, el humor no tiene el mismo impacto que en el 2006 y algunos personajes se ven aún más caricaturesco que en su debut.

Dejen en paz al hombre de mediana edad cosplayado de Mega Man. EXE, el ha cubierto guerras.

Entendemos por qué han quitado la posibilidad de quitar fotos de categoría «erótica». Sin embargo, a pesar de que no afecta en nada a la jugabilidad, algunos jugadores se han disgustado con este particular. Igualmente, se sigue viendo extremadamente incómodo —pero divertido— ver a Frank con trajes de diferentes personajes de Capcom o con algunos de los atuendos que nos podemos poner mientras exploramos el centro comercial Willamette.

Para hacer juego a nuestros atuendos, en Dead Rising Deluxe Remaster contamos con varias de las canciones de sus respectivas franquicias.

En cuanto a los movimientos, estos se ven y se sienten extremadamente fluidos si los comparamos con el original. No obstante, en algunos momentos las colisiones entre personajes u objetos parecen salirse de control. Lo anterior, si bien solo nos pasó un par de veces, les aseguramos que en ningún momento desentona con el universo de Dead Rising.

Las mejoras gráficas hacen que volver a explorar Willamette se disfrute más que la primera vez

Gracias al RE Engine, Dead Rising Deluxe Remaster cuenta con iluminación, modelos, texturas de personajes y entornos completamente rediseñados. Estos detalles son los que hacen que Dead Rising Deluxe Remaster se vea como un remake. En cuanto al rendimiento, la versión de PC cuenta con una gran optimización y salvo alguno que otro ‘stuttering’ y ‘clipping’ no tuvimos bajones de FPS o problemas de rendimiento serios en interiores, exteriores o lugares con grandes cantidades de enemigos y explosiones. Así que con un computador competente no tendrán problemas en correr el juego a 60 FPS.

Dead Rising no es un juego que simplemente se termina una vez y ya. Ya que, el título cuenta con múltiples finales y varias actividades que no se podrán hacer la primera vez que lo pasemos. La primera vuelta al juego puede tomar unas 10 horas. Sin embargo, en caso de no optar por jugar el modo infinito y volver a entrar al modo historia (72 horas), los jugadores tendrán la opción de empezar con el nivel con el que terminaron la vuelta anterior. Lo que hace que sea más rápido de acabar o de lograr los objetivos necesarios.

Reseña hecha con una copia digital de Dead Rising Deluxe Remaster para steam provista por Capcom Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series S|X.