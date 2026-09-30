Videojuegos

Deadlock, el juego de Valve que ni siquiera ha sido anunciado oficialmente, recibe una gran actualización de contenido que aumenta su extraña popularidad

Gracias, Rey Rata.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

El caso de Deadlock es bastante extraño. Este título multijugador competitivo desarrollado por Valve fue «lanzado» de sorpresa hace ya más de dos años y solo se puede jugar mediante invitación. No ha sido «anunciado» oficialmente y a pesar de eso es enormemente popular. Recientemente recibió una nueva actualización llamada ‘La ciudad que nunca duerme’ que agregó nuevos personajes y contenido, haciendo que aún más jugadores se vuelquen hacia este título que, oficialmente, no existe aún.

El elemento más llamativo de esta actualización son los seis nuevos personajes, todos con excelentes diseños y elementos de jugabilidad especiales. Son los siguientes:

- Publicidad -
  • Rey Rata
  • Violet
  • Deadman Denny
  • La abuela Baba
  • Enfermera Harrow
  • Solomon

Estos héroes llegarán de a dos cada semana (uno el martes y el otro el viernes) y los jugadores podemos votar por cuál queremos. El primero aparecerá el 2 de octubre.

El otro gran cambio que llegó a Deadlock con la actualización ‘La ciudad que nunca muere’ es un rediseño visual del mapa. Este ha sido dividido en cuatro distritos muy diferenciados temáticamente y las criaturas neutrales han cambiaod para reflejar el lugar en que se encuentran. Vale mucho la pena ver la página oficial de la actualización para conocer todas las novedades del mapeado.

También podemos encontrar un extraño negociante que cambia nuestro equipo por versiones corrompidas que son mucho más poderosas, pero nos agregan un aspecto negativo que puede afectar la partida.

Otras mejoras que llegaron a Deadlock son:

  • Barras de salud más legibles.
  • Indicadores de ubicación de los compañeros de equipo cercanos.
  • Más información sobre eliminaciones en el momento en que ocurren.
  • Interfaz de la tienda mejorada.
  • Nuevas formas de poner indicadores en ubicaciones y objetos
  • Más líneas de voz
  • Nuevas herramientas para el modo de prácticas
  • Nuevas opciones de accesibilidad

Esta actualización llamó tanto la atención de los jugadores que ayudó a superar su anterior récord de usuarios concurrentes, disparándolo por encima de los 228.000 jugadores de acuerdo a SteamDB. Algo realmente increible para un juego que, recordemos, no ha sido siquiera anunciado oficialmente.

Deadlock es un gran juego y si ha logrado tanta popularidad ahora que ni siquiera tienen acceso abierto y solo se puede entrar con invitación, no alcanzamos a imaginar cómo será cuando finalmente decidan lanzarlo oficialmente.

Más noticias sobre Steam

Level-5 anuncia Professor Layton and the Curious Village Remake para 2027, también llegará a Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam)
 Level-5 anuncia Professor Layton and the Curious Village…
Los logros de Persona 4 y 6 se han filtrado y los de la sexta entrega confirman muchos detalles de su historia
 Los logros de Persona 4 y 6 se…
Valve advierte que los datos personales de los propietarios de Steam Machine habrían sido robados
 Valve advierte que los datos personales de los…
Steam facilita el envió de juegos como regalo y hace mejoras a las listas de deseados
 Steam facilita el envió de juegos como regalo…
Steam Machine tiene su propio «Aro rojo de la muerte» estilo Xbox 360, pero todavía no hay razón para pensar que será un problema generalizado
 Steam Machine tiene su propio «Aro rojo de…
Tifa y Aerith vuelven con sus trajes de verano de Rebirth a Final Fantasy VII: Ever Crisis
 Tifa y Aerith vuelven con sus trajes de…

Más de:
Deadlock Deadlock
El DLC de Crimson Desert ha sido aplazado, pero la espera no será larga
Hasta 170 especies de animales encontrarás en GTA 6, tormentas tropicales, más sobre el clima dinámico y los NPC
GTA 6 no tendrá su propio «Walt Disney World» en el juego, pero quizás el regreso del estudio cinematográfico parodia
Cómo sacar todos los finales de Silent Hill: Townfall (sin spoilers)
Les presentamos el Influenciador, el nuevo rol para tripulantes fantasmas en Among Us
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior El DLC de Crimson Desert ha sido aplazado, pero la espera no será larga
No hay comentarios

Lo último

Las cartas Magic: The Gathering de Secret Lair se preparan para lanzar pronto la colección de KPop Demon Hunters
Cultura POP
Digimon Color Beatbreak Edition, dos mascotas virtuales para 2027 basadas en el anime
Cultura POP
Liar Game tendrá una segunda temporada
Anime y Manga
El regreso del anime de Naruto está cerca, esto es todo lo que sabemos sobre el proyecto que se estrenará en el 2027
Videojuegos