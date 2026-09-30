Deadlock, el juego de Valve que ni siquiera ha sido anunciado oficialmente, recibe una gran actualización de contenido que aumenta su extraña popularidad

El caso de Deadlock es bastante extraño. Este título multijugador competitivo desarrollado por Valve fue «lanzado» de sorpresa hace ya más de dos años y solo se puede jugar mediante invitación. No ha sido «anunciado» oficialmente y a pesar de eso es enormemente popular. Recientemente recibió una nueva actualización llamada ‘La ciudad que nunca duerme’ que agregó nuevos personajes y contenido, haciendo que aún más jugadores se vuelquen hacia este título que, oficialmente, no existe aún.

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El elemento más llamativo de esta actualización son los seis nuevos personajes, todos con excelentes diseños y elementos de jugabilidad especiales. Son los siguientes:

Rey Rata

Violet

Deadman Denny

La abuela Baba

Enfermera Harrow

Solomon

Estos héroes llegarán de a dos cada semana (uno el martes y el otro el viernes) y los jugadores podemos votar por cuál queremos. El primero aparecerá el 2 de octubre.

El otro gran cambio que llegó a Deadlock con la actualización ‘La ciudad que nunca muere’ es un rediseño visual del mapa. Este ha sido dividido en cuatro distritos muy diferenciados temáticamente y las criaturas neutrales han cambiaod para reflejar el lugar en que se encuentran. Vale mucho la pena ver la página oficial de la actualización para conocer todas las novedades del mapeado.

También podemos encontrar un extraño negociante que cambia nuestro equipo por versiones corrompidas que son mucho más poderosas, pero nos agregan un aspecto negativo que puede afectar la partida.

Otras mejoras que llegaron a Deadlock son:

Barras de salud más legibles.

Indicadores de ubicación de los compañeros de equipo cercanos.

Más información sobre eliminaciones en el momento en que ocurren.

Interfaz de la tienda mejorada.

Nuevas formas de poner indicadores en ubicaciones y objetos

Más líneas de voz

Nuevas herramientas para el modo de prácticas

Nuevas opciones de accesibilidad

Esta actualización llamó tanto la atención de los jugadores que ayudó a superar su anterior récord de usuarios concurrentes, disparándolo por encima de los 228.000 jugadores de acuerdo a SteamDB. Algo realmente increible para un juego que, recordemos, no ha sido siquiera anunciado oficialmente.

Deadlock es un gran juego y si ha logrado tanta popularidad ahora que ni siquiera tienen acceso abierto y solo se puede entrar con invitación, no alcanzamos a imaginar cómo será cuando finalmente decidan lanzarlo oficialmente.