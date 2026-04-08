Deadpool «sirvienta» llega a Marvel Rivals, pero se consigue solo con el criticado sistema ‘gacha’

Una de las skins más divertidas que ha recibido este juego también será una de las más controversiales debido al sistema mediante el que se consigue. NetEase anunció la llegada del atuendo de «sirvienta» para Deadpool en Marvel Rivals y es tan graciosa como se esperaba, pero solo se puede conseguir mediante un evento llamado Hospitalidad 101 en el que tenemos que participar de un ‘gacha’.

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Por si no lo saben, los sistemas gacha son formas de monetización en las que pagamos para obtener una recompensa al azar de una lista. Este es muy usado en juegos como Genshin Impact, pero ha sido fuertemente y justamente criticada por ser abusiva y animar a los jugadores a gastar dinero.

Este evento estará disponible entre el jueves 9 de abril y el jueves 7 de mayo de 2026.

Claws out, paws out!



"'See, that's what I'm talkin' about — partners look out for their partners!' That's exactly what I told Spider-Man when I told him you were helping me at my new Hospitality School, Jeffy! Screw ESU for kicking me out!"



Test your luck in our new… pic.twitter.com/40GDEh6Sq2 — Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 7, 2026

Lo que tenemos que hacer en este evento es comprar una ‘Estrella’ para reventar uno de seis globos y obtener una de las seis posibles recompensas al azar. El premio más importante es la skin de «Maid-Pool», pero también hay emojis, banners, esprays, etc.

La primera ‘Estella’ costará 100 Unidades. Parece poco pero el precio se va duplicando con cada intento. La segunda vale 200 y así hasta terminar gastando 2400 Unidades para conseguir todos los premios (lo cual es aún mayor que el precio de un traje legendario).

Esta no es la primera skin que se consigue de esta manera. Antes de Deadpool «sirvienta» tuvimos la skin de aniversario de Marvel Rivals para Psylocke que se conseguía con una mecánica idéntica y también fue víctima de muchas críticas.

Marvel Rivals es un título multijugador gratis de batallas por equipos y desarrollado por el estudio chino NetEase. Tiene con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.