Death Game Hotel: el nuevo juego de SWERY ya tiene fecha de lanzamiento

El estudio de desarrollo independiente detrás de The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories y Deadly Premonition, dirigido por Hidetaka «SWERY» Suehiro, ha anunciado que la fecha de lanzamiento de Death Game Hotel será el próximo 11 de julio.

¿Qué es Death Game Hotel?

Death Game Hotel es la primera producción de realidad virtual del estudio White Owls. Este es un juego de mesa multijugador en línea en el que participaremos en un torneo ficticio de juegos a muerte y luchas por sobrevivir apostando partes de nuestro cuerpo. En el modo para un jugador tomamos el papel de un participante que acepta sin querer una invitación a un misterioso torneo llamado «Death Game 2000», donde tendrá luchas a muerte contra oponentes únicos y extravagantes.

La precompra de Death Game Hotel ya está disponible en su página oficial de Meta Quest.

En el modo multijugador, los jugadores crean sus propios juegos a muerte y luchan contra amigos, familiares u otros jugadores de todo el mundo. Los jugadores apuestan no solo con fichas, sino también partes del cuerpo (ojos, oídos, boca y manos). Si ganas, no solo obtendrás una recompensa, según los desarrolladores, también premios ver cómo cortan los cuerpos de nuestros oponentes en pedazos. Por el momento conocemos dos de los tres juegos que tendrá el juego. Cabe resaltar que en Death Game Hotel está permitido hacer trampa.

Goblet of the Reaper

En este juego, los jugadores se turnan para colocar fichas en un cáliz lleno de sangre, asegurándose de que no se desborde. El que se deshaga de todas sus fichas primero, gana. Cada vez que el cáliz se desborda, se apaga una de las velas de la Muerte en la mesa. y cuando todas se apagan, la Muerte aparece y obliga a todos a apostar sus vidas en el resto de la partida.

Death Poker

Este «póker de la muerte» se juega con reglas especiales: se agrega el palo único de la «muerte» a la baraja estándar de espadas, corazones, diamantes y tréboles. El palo de la muerte es el más fuerte, pero estarás en desventaja si no puedes crear una mano con las cartas de muerte que tienes. Si quieres ganar rápidamente, podrías intentar subir una de tus partes del cuerpo.

Fuente: Comunicado de prensa de White Owls Inc.