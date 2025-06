Death Stranding 2: guía para sacar el Trofeo ‘La identidad de los jinetes sin cabeza’ (sin spoilers)

De todos los trofeos que tiene el más reciente juego de Kojima Productions, este es uno de los que más nos causa curiosidad debido a su nombre. En esta corta guía de Death Stranding 2: On The Beach vamos a ayudarles a descubrir el misterio de unos extraños fantasmas y poder sacar el trofeo ‘La identidad de los jinetes sin cabeza’.

Antes de continuar, los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

No tienen que preocuparse por este trofeo hasta alcanzar primero cierto punto de la historia. Una vez desbloqueen el bunker de La Cronobióloga como parte de la trama principal y vuelvan a hablar con ella mencionará por primera vez a otro preparacionista llamado El cazafantasmas y mencionará por primera vez al jinete sin cabeza.

Después de este diálogo, publicarán en su terminal un pedido secundario que nos pedirá encontrar al cazafantasmas y comenzar a investigar estos eventos: [Carga frágil] Lleva las pruebas de un ataque al cazafantasmas. Si la aceptamos, podemos ver la ubicación de este personaje opcional en el mapa.

Cuando hablemos con él, no permitirá que lo conectemos a la red quiral hasta que no hayamos resuelto el misterio de la identidad de los jinetes sin cabeza. Si aceptamos su misión, tendremos que ir al extremo este del mapa, donde encontraremos un montón de tricruceros destruidos, una sección de la carretera ya construida y un reparador de carreteras que aún no podemos usar.

Pero por más vueltas que demos en este lugar, no pasará nada. Lo que tenemos que hacer es leer con cuidado la descripción de la misión que nos dio el cazafantasmas. Esta aclara que los cargadores que fueron atacados por los jinetes sin cabeza montaban tricruceros de noche por la carretera. Eso significa que tenemos que recrear esa situación. Si no encuentran un tricrucero abandonado en esa ubicación, tendrán que devolverse por uno y si no es de noche aún, tendrán que descansar hasta que la luna esté en lo alto.

Una vez sea de noche, monten el tricrucero y recorran el pedazo de la carretera que está construido.

Si lo hacen bien, la reparadora de carreteras se activará sola como por arte de magia y… pasará algo más. No vamos a hacer ‘spoilers’, pero debemos decirles que tendremos que enfrentar a los jinetes sin cabeza a toda velocidad en una pista especial.

Si seguimos la guía, una vez acabemos con ellos ty resolvamos el misterio, sacaremos el trofeo La identidad de los jinetes sin cabeza y si volvemos con el cazafantasmas, nos recompensará con la pista de música Black Drift de la banda sonora de Death Stranding 2: On The Beach.

Después de eso, el cazafantasmas nos permitirá conectarlo a la red quiral. Aunque esto no es necesario para continuar con la historia del juego, es recomendable para tener acceso a estructuras en esta parte del mapa. También es necesario para un par de trofeos que nos piden conectar todos los personajes y llevarlos a nivel 5.