Death Stranding 2 nos decepcionó y en este videopodcast hablamos sin spoilers sobre el juego

Kojima vuelve a hacer de las suyas. Death Stranding 2: On The Beach es otra obra bizarra con una trama muy enrevesada como las que acostumbra dirigir, pero en esta ocasión no me logró impresionar. Si quieren saber por qué, pueden leer mi reseña o ver nuestro videopodcast de preguntas y respuestas.

César Núñez y Kyota me interrogan sobre mi experiencia sobre Death Stranding 2: On The Beach. Hablamos sobre las novedades que tiene el juego, las sorpresas que esperan a los jugadores, lo que me gustó y lo que me decepcionó. Pero sobre todo, comento sobre por qué no disfruté el juego tanto como su predecesor.

