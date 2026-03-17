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Todas las novedades que llegarán a Death Stranding 2 en PS5 junto al lanzamiento de la versión para PC

Más pesadillas para Sam.

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Seguramente ya están al tanto que la más reciente obra del diseñador y director Hideo Kojima está a punto de salir en PC. Por si acaso les recordamos que Death Stranding 2: On The Beach se pondrá a la venta en Steam y en Epic Games Store el jueves 19 de marzo de 2026 y ese mismo día tendremos una actualización del juego en PS5 que agrega nuevo contenido. Vamos a ver de qué se trata.

Algunas de las novedades que tendrá se pueden ver en el tráiler de lanzamiento de la versión de PC, el cual compartimos a continuación.

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De acuerdo al comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation, este será todo el nuevo contenido que tendrá el juego tanto en la versión de PC como en PlayStation 5.

  • Dificultad ‘A lo más salvaje’ – Este es un nuevo nivel de dificultad extremadamente difícil que solo se pude elegir al comienzo del juego y no se puede cambiar durante la partida.
  • Entrenamiento ‘Atrapado en un mundo extraño’ – una nueva opción de la sala de entrenamiento de RV en la que podremos repetir los combates contra jefes, incluyendo la batalla final contra Neil.
  • Nuevos eventos en la habitación de Sam – incluyendo visitas del felino quiral
  • Nuevas opciones para el modo foto – incluyendo al felino quiral
  • Nuevas secuencias de video – Incluyendo nuevas pesadillas que puede tener Sam al despertar en su habitación. Podemos ver una al final del tráiler
  • Nuevos objetos de bonus – el Parche Enlace (el logo de PlayStation) y el traje de cargador ‘Enlace’ para Sam. Todos los jugadores de PlayStation recibirán estas recompensas gratis.

Death Stranding 2: On The Beach salió originalmente para PS5 en junio de 2026 y actualmente no está disponible para otras consolas. Aunque no es imposible que llegue a Xbox Series X|S en el futuro, las recientes decisiones de PlayStation respecto a publicar sus juegos en otras plataformas hacen que sea improbable a menos que tenga otro distribuidor, como sucedió con el anterior juego de Kojima.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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