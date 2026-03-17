Todas las novedades que llegarán a Death Stranding 2 en PS5 junto al lanzamiento de la versión para PC

Seguramente ya están al tanto que la más reciente obra del diseñador y director Hideo Kojima está a punto de salir en PC. Por si acaso les recordamos que Death Stranding 2: On The Beach se pondrá a la venta en Steam y en Epic Games Store el jueves 19 de marzo de 2026 y ese mismo día tendremos una actualización del juego en PS5 que agrega nuevo contenido. Vamos a ver de qué se trata.

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Algunas de las novedades que tendrá se pueden ver en el tráiler de lanzamiento de la versión de PC, el cual compartimos a continuación.

De acuerdo al comunicado publicado en el blog oficial de PlayStation, este será todo el nuevo contenido que tendrá el juego tanto en la versión de PC como en PlayStation 5.

Dificultad ‘A lo más salvaje’ – Este es un nuevo nivel de dificultad extremadamente difícil que solo se pude elegir al comienzo del juego y no se puede cambiar durante la partida.

Este es un nuevo nivel de dificultad extremadamente difícil que solo se pude elegir al comienzo del juego y no se puede cambiar durante la partida. Entrenamiento ‘Atrapado en un mundo extraño’ – una nueva opción de la sala de entrenamiento de RV en la que podremos repetir los combates contra jefes, incluyendo la batalla final contra Neil.

una nueva opción de la sala de entrenamiento de RV en la que podremos repetir los combates contra jefes, incluyendo la batalla final contra Neil. Nuevos eventos en la habitación de Sam – incluyendo visitas del felino quiral

– incluyendo visitas del felino quiral Nuevas opciones para el modo foto – incluyendo al felino quiral

– incluyendo al felino quiral Nuevas secuencias de video – Incluyendo nuevas pesadillas que puede tener Sam al despertar en su habitación. Podemos ver una al final del tráiler

– Incluyendo nuevas pesadillas que puede tener Sam al despertar en su habitación. Podemos ver una al final del tráiler Nuevos objetos de bonus – el Parche Enlace (el logo de PlayStation) y el traje de cargador ‘Enlace’ para Sam. Todos los jugadores de PlayStation recibirán estas recompensas gratis.

Death Stranding 2: On The Beach salió originalmente para PS5 en junio de 2026 y actualmente no está disponible para otras consolas. Aunque no es imposible que llegue a Xbox Series X|S en el futuro, las recientes decisiones de PlayStation respecto a publicar sus juegos en otras plataformas hacen que sea improbable a menos que tenga otro distribuidor, como sucedió con el anterior juego de Kojima.