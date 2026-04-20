Death Stranding 2: On the Beach en PC es la versión definitiva del juego de Kojima y uno de los mejores ports de un título de consolas a PC

La llegada de Death Stranding 2: On the Beach a PC (Steam), desarrollado por Kojima Productions en colaboración con Nixxes Software llegó al mercado el pasado mes de marzo. El uso del motor gráfico Decima Engine, optimizado previamente en títulos como Horizon Forbidden West, demuestra una madurez técnica que permite al juego igualar la experiencia original de PlayStation 5, en computadores discretos y superarla mediante una integración profunda de tecnologías específicas de las GPU de tope de gama de PC.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Death Stranding 2: On the Beach. Seguir

Uno de los mejores ports de un juego de consola a PC

Uno de los aspectos más llamativos de este port es su eficiencia en la gestión de recursos, particularmente en la memoria de video (VRAM). Ya que, a diferencia de otros títulos contemporáneos que demandan cantidades exageradas de memoria, Death Stranding 2 mantiene un consumo controlado. En resoluciones estándar y utilizando el ajuste preestablecido «Alto», el juego se mantiene dentro del margen de los 8 GB de VRAM. Incluso al alcanzar resoluciones de por encima del Full HD (1080p) con ajustes máximos. En este caso, el consumo no excede los 12 GB, lo que garantiza estabilidad en una amplia gama de tarjetas gráficas, desde la serie RTX 30/40 de Nvidia hasta las RX 5000 a 7000 de AMD.

El juego cuenta con recompensas si nos logueamos a PlayStation Network.

Death Stranding 2: On the Beach en PC presenta cinco niveles de ajustes gráficos. La opción «Alto» ofrece una fidelidad visual equiparable a la versión de consola con una carga de procesamiento que permite tasas de cuadros por segundo (FPS) estables. Los niveles «Bajo» y «Medio» están diseñados para computadores de entrada o dispositivos portátiles, tipo Steam Deck, aunque presentan una reducción notable en la distancia de dibujado y la densidad de activos. Como resultado algunos efectos visuales y elementos del entorno pueden presentar pop-in visual.

Muchas opciones de configuración

Adicionalmente, si no nos sentimos satisfechos con los ajustes por defecto, la versión de PC de DS 2 ofrece un amplio abanico de soluciones de escalado (upscaling). Para los usuarios de Nvidia, la implementación de DLSS es robusta, incluyendo opciones de generación de cuadros, aunque dependiendo la configuración del PC podría el juego presentar inconsistencias menores en el frame pacing en modos de alta multiplicación (3x y 4x). Por otro lado, los usuarios de hardware AMD cuentan con soporte para FSR 4 y 4.1, mientras que los poseedores de una GPU Intel disponen de la tecnología XeSS.

Finalmente, cabe resaltar que Death Stranding 2: On the Beach cuenta con la opción de usar la herramienta de escalado PICO. Esta es una opción nativa del Decima Engine, la cual —en nuestras pruebas— ofrece resultados de nitidez superiores al FSR 3 en hardware de generaciones anteriores,. Así que si tienen un PC de entrada sin una GPU con núcleos dedicados a IA, nuestra recomendación es que usen el escalado PICO para jugar a Death Stranding 2: On the Beach.

¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre la versión de PC y consola de Death Stranding 2: On the Beach?

El trazado de rayos en Death Stranding 2 se enfoca en dos áreas: la oclusión ambiental y los reflejos.

En comparación con la versión de PS5, la versión de PC ofrece una mayor densidad de follaje y una distancia de visión extendida. Además, el aprovechamiento de las unidades de almacenamiento SSD NVMe permite tiempos de carga casi instantáneos, logrando tiempos de casi un segundo con el hardware específico.

Por otro lado, la transición del DualSense hacia el sistema de teclado y ratón ha sido ejecutada de manera funcional. El equilibrio del peso de la carga, mecánica central de la jugabilidad en DS, se traslada a los botones del ratón, emulando la resistencia de los gatillos adaptativos. Igualmente, podemos usar controles de las consolas de actual y anterior generación. La colaboración entre Kojima Productions y Nixxes ha resultado en port que aprovecha al máximo las capacidades del hardware tanto de entrada como de tope de gama, logrando una versatilidad que pocos títulos AAA alcanzan incluso tiempo después de su lanzamiento.

Análisis hecho con una copia digital del prt para PC (Steam) de Death Stranding 2: On the Beach provista por PlayStation Latinoamérica.