Death Stranding 2: On The Beach ha sido clasificado para PC y será publicado por Sony

Actualmente, el espacio en la página de la ESRB donde listaban a Death Stranding 2: On The Beach ya no está al aire. Sin embargo, hay que resaltar que —a diferencia de la primera entrega— Death Stranding 2: On The Beach aparecía como si Sony Interactive Entertainment fuera el encargado de ser el editor, en lugar de 505 Games.

Hay que resaltar, que el primer Death Stranding tardó ocho meses en llegar a PC. No obstante, teniendo en cuenta la popularidad del título y su presencia en TGA como uno de los mejores juegos del año, no sería descabellado que se anunciará la fecha de llegada a PC de la segunda aventura de Sam Porter. Afortunadamente, eso lo conoceremos en tan solo dos semanas.