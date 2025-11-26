Death Stranding 2: On The Beach ha sido clasificado para PC y será publicado por Sony

La semana pasada conocimos el anuncio de Death Stranding Isolations. Este es el anime que se ambientará en el universo del primer juego desarrollado por Kojima desde su salida de Konami. Además, la segunda entrega, On The Beach, salió en junio de este año. Recientemente, el juego ha alcanzado siete nominaciones a los TGA, entre las cuales se encuentra la de juego del año. Sin embargo, antes de que se celebren los TGA, ha salido a la luz que Death Stranding 2: On The Beach ha recibido una clasificación para PC por parte de la ESRB (Entertainment Software Rating Board).
El lanzamiento de Death Stranding 2: On The Beach es inminente
Actualmente, el espacio en la página de la ESRB donde listaban a Death Stranding 2: On The Beach ya no está al aire. Sin embargo, hay que resaltar que —a diferencia de la primera entrega— Death Stranding 2: On The Beach aparecía como si Sony Interactive Entertainment fuera el encargado de ser el editor, en lugar de 505 Games.
Hay que resaltar, que el primer Death Stranding tardó ocho meses en llegar a PC. No obstante, teniendo en cuenta la popularidad del título y su presencia en TGA como uno de los mejores juegos del año, no sería descabellado que se anunciará la fecha de llegada a PC de la segunda aventura de Sam Porter. Afortunadamente, eso lo conoceremos en tan solo dos semanas.
En nuestra reseña de Death Stranding 2: On The Beach dijimos que, en los aspectos en que el original era arriesgado, este juego es reiterativo y aburrido. Es una secuela que teme desviarse de lo que hizo su antecesor. La mayor variedad de escenarios y herramientas no son más que decoración para una experiencia repetitiva. Así que si desean conocer nuestra opinión completa, les recomendamos seguir el siguiente enlace.
Fuente: página oficial de la ESRB.