Death Stranding 2: On the Beach, nuevo tráiler y fecha de estreno

Apenas hace unos días conocimos, gracias a una filtración, el precio y las ediciones que tendrá Death Stranding 2: On the Beach. Ahora, como ya sabíamos, durante el panel especial de Death Stranding 2: On the Beach Hideo en SXSW 2025 Kojima compartió el nuevo adelanto que se encontraba editando y este reveló la fecha de estreno del juego.

¿Cuándo sale o es el lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach?

La versión del tráiler de Death Stranding 2: On the Beach doblado al japonés lo pueden ver en el siguiente enlace.

Si están ansiosos por volver a controlar a Sam Porte, les tenemos buenas noticias. Ya que, el tráiler compartido en SXSW 2025 confirmó que el jueves 26 de junio es la fecha de lanzamiento oficial de Death Stranding 2: On the Beach. Adicionalmente, durante el panel se conocieron los contenidos que tendrán las diferentes ediciones que tendrán Death Stranding 2: On the Beach.

Edición estándar (digital)

Cualquier edición del juego incluirá el desbloqueo anticipado de «holograma de Quokka», así como el Esqueleto de batalla: Plata (LV1, LV2, LV3), Esqueleto de batalla: Plata (LV1, LV2, LV3) y Esqueleto Bokka: Plata (LV1, LV2, LV3)

Edición digital «deluxe»

La edición digital «deluxe» habilita el acceso anticipado del juego desde el 24 de junio.

La Edición Digital Deluxe de Death Stranding 2: On the Beach incluye los objetos del juego Esqueleto de batalla: Oro (LV1, LV2, LV3), Esqueleto de batalla: Oro (LV1, LV2, LV3) y Esqueleto de Bokka: Oro (LV1, LV2, LV3), así como el desbloqueo anticipado de la Ametralladora (Balas MP) LV1, el Parche 70. Quokka, el Parche 70. Quokka, el Parche 71: Felino Chiral y el Parche 72: ¿Por qué yo?

Edición de colección

La Edición de colección de Death Stranding 2: On the Beach incluye una caja de coleccionista, código de descarga digital del juego, una estatua del Hombre de Magallanes de 15 pulgadas, un juego de tarjetas artísticas, una carta de Hideo Kojima, una figura de Dollman de tres pulgadas, todos los objetos del juego mencionados anteriormente y la posibilidad de jugar de manera anticipada desde el 24 de junio.

