Death Stranding 2: On the Beach, se han filtrado el precio y las ediciones de colección

Luego del vacio que dejó en los fanáticos de Hideo Kojima, la ausencia de Death Stranding 2: On the Beach en el primer State of Play del 2025, el momento para conocer nuevas noticias del próximo juego de Kojima Productions ha llegado. Sin embargo, a un par de días del panel de Death Stranding 2: On the Beach en el festival South by Southwest del 2025, se ha filtrado el precio y las ediciones que tendrá el juego.

Esta filtración se origina en el sitio Dealabs, conocido por su fiabilidad a la hora de compartir filtraciones. Según la información que han compartido, Death Stranding 2: On the Beach tendrá dos ediciones:

Edición Estándar: Con un precio de 69.99 dólares.

Con un precio de 69.99 dólares. Edición Coleccionista: Con un precio de 229.99 dólares.

¿Cuándo sale Death Stranding 2: On the Beach?

Si bien al clasificar un juego no se revela la fecha de lanzamiento, cabe resaltar que estas clasificaciones se dan —como en el caso de Death Stranding 2: On the Beach— cuando el lanzamiento de un título es inminente. No obstante, Hideo Kojima en sus redes sociales reveló desde hace más de un mes que se encuentra editando. Este nuevo tráiler, en el que estaba trabajando Kojima, será presentado en SXSW 2025 el domingo 9 de marzo a las 4:00 PM hora de Colombia, 3:00 PM, México.

¿Cuál es la historia de Death Stranding 2: On the Beach?

En cuanto a la historia de Death Stranding 2, en la descripción oficial del juego dicta que Sam y sus aliados se embarcarán en una misión para salvar a la humanidad de la extinción en On the Beach. Esto no es nada novedoso, ya que el primer juego también giraba en torno a la prevención de una extinción y exploraba la validez de mantener las conexiones humanas. Sin embargo, esperamos que con el nuevo adelanto que Kojima presente en SXSW 2025 se aclaren las dudas y se le de un norte a la n ueva historia de Sam.

