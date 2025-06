Deathloop es el juego gratis de la semana en Epic Games Store (5 – 12 junio 2025)

Como cada semana, la tienda de juegos digitales para PC Epic Games Store está ofreciendo a todos sus usuarios un par de títulos gratis que pueden conservar para siempre si los redimen antes de que se acabe la oferta. El jueves 5 de junio nos sorprendieron con un impresionante juego AAA entre los ofrecimientos gratis: el excelente Deathloop, acompañado del juego indie de aventuras en 2D Ogu and the Secret Forest.

Deathloop es un fps —’first-person shooter’ o juego de disparos en primera persona— desarrollado por Arkane Lyon, estudio responsable de la laureada serie Dishonored. En este controlamos a Colt, un asesino atrapado en un bucle temporal en la misteriosa isla de Blackreef, condenado a repetir una y otra vez el mismo día a menos que logres eliminar en el mismo bucle a todos los responsables de los experimentos y locuras de este lugar.

Además, otro jugador puede tomar el control de Juliana, una asesina rival que tiene como objetivo detenerlo.

Cómo conseguir Deathloop gratis para PC

Solo tienen que visitar la página del juego en la tienda digital Epic Games Store entre las 10:00 a.m. del jueves 5 y la misma hora del jueves 12 de junio de 2025 (hora de Colombia). Damos clic en el botón ‘conseguir’ y listo. El juego ya quedó en nuestra librería y podemos descargarlo y jugar sin pagar cuando queramos.

Después del 12 de junio, Deathloop dejará de estar gratis y recuperará su costo normal de 180.000 pesos colombianos.

Si lo que quieren es redimir el otro título gratis de esta semana, Ogu and the Secret Forest, visiten este página. Pueden obtener ambos, No hay ninguna restricción al respecto.

¡Esperamos que disfruten mucho estos títulos!