Deathwish Enforcers – Reseña

Los años sesenta y setenta fueron décadas doradas para las películas y series policiacas. A estas épocas les debemos pilares de la cultura pop como Misión Imposible, La conexión francesa, Bullit, Los vengadores y muchas más. Hoy en día se sigue sintiendo la influencia en el cine, la televisión y los videojuegos de Harry el sucio y El vengador anónimo. Es por eso que a pesar que el tiempo que ha pasado desde que llegaron al mundo, siguen existiendo homenajes y parodias como Deathwish Enforcers, el juego indie del que hablaremos en esta reseña.

Sus personajes y concepto pueden estar inspirados en el mundo del cine y la televisión, pero la jugabilidad está directamente tomada de un clásico de los arcades que recordamos con mucho cariño: Sunset Riders. Esto tiene sentido porque ese gran juego de Konami estaba basado directamente en los ‘spaghetti western’ de los sesentas y este nuevo título hace exactamente lo mismo con otro género popular durante la misma época.

¿Vieron ese tráiler? Los desarrolladores quieren dejar muy clara la inspiración de ‘cine grindhouse’. Este juego de saltos y disparos en 2D no se toma nada en serio y gracias a eso puede hacer toda clase de referencias —incluso si no parecen encajar con el tema— y bromas de mal gusto. Eso funciona a su favor en varias ocasiones, pero también en su contra.

Los mejores policías y vigilantes del mundo

Los cinéfilos no podrán aguantar una sonrisa cuando vean la pantalla de selección de personajes. Larry Hardwood, Chuck Bronxman, Diana Bang y Cleopatra Love son claras alusiones a Harry Callahan (Clint Eastwood en Harry el sucio), Paul Kersey (Charles Bronson en El vengador anónimo), Emma Peel (Diana Rigg en Los vengadores) y Cleopatra Love (Pam Grier en Foxy Brown y Coffy).

Ellos no son las únicas referencias a íconos de la cultura pop del siglo pasado. Los jefes son claras parodias al actor porno Ron Jeremy y personajes de películas como La naranja mecánica, Diabolik y En la mira de los asesinos. No diremos más porque parte de la gracia es descubrir por sí mismos las referencias que hace este juego.

Es una lástima que el resto del humor paródico de Deathwish Enforcers sea tan malo. Es la clase de juego que pone un 69 en la pantalla o muestra una nave espacial con forma de miembro masculino y cree que es la cosa más graciosa del universo. También pueden ver algunos desnudos femeninos y aves que atacan defecando sobre los protagonistas.

Easy Riders

El juego Deathwish Enforcers rinde homenaje a Sunset Riders de una forma casi descarada. El video de introducción, las animaciones de los personajes, la forma en que disparan, la estructura de los niveles y hasta los mismos jefes son calcados del juego de Konami. En el primer nivel incluso hay una sección en la que debemos correr sobre un grupo de motociclistas de la misma forma en que lo hicimos en el clásico de arcade. Los niveles a caballo del título original ahora son en motocicleta y usan las mismas ideas.

En esencia, es una forma de disfrutar de nuevo (o por primera vez) Sunset Riders, pero con una capa de pintura que reemplaza los vaqueros de las películas de los sesentas y setentas por policías de la misma época. Esta no es una mala idea. A veces queremos vivir una experiencia que nos gusta con suficientes diferencias como para que se sienta nueva. Pero hay dos problemas en este caso.

El arte en pixeles es bastante bueno, pero el diseño de niveles —aunque no es malo— palidece en comparación con el juego que imita y hay ocasiones en que nos encontramos en aprietos no por falta de habilidad, sino porque no era fácil entender la acción. Tampoco podemos ignorar los ‘bugs’. Encontramos secciones con errores gráficos que oscurecen la acción y a veces la pantalla completa. Los desarrolladores prometieron una solución para los problemas más graves, pero al momento de escribir la reseña aún no había llegado.

El otro problema es que para ser un juego independiente que imita el estilo arcade —lo cual implica que se puede pasar en menos de una hora, aunque parte de su gracia es jugar múltiples veces tratando de mejorar la puntuación— tiene un precio relativamente alto. Podemos conseguirlo por $22.99 dólares (más de 100.000 pesos colombianos) en Nintendo Switch, PS4 y PS5 a pesar de que la versión emulada de Sunset Riders para esas mismas plataformas cuesta solo $7.99 (alrededor de 36.000 pesos).

HEAVY MACHINE GUN

Pero Sunset Riders no es la única inspiración jugable detrás de Deathwish Enforcers, pues también tiene algunos elementos basados en la saga Metal Slug. No solo tenemos que hacer algunos rescates mientras recorremos los niveles —aunque se trata de chicas sexi en lugar de prisioneros de guerra barbudos— sino que hay secciones sacadas de los juegos de SNK. Sin ir más lejos, el enfrentamiento con jefe final recuerda directamente al último enemigo de Metal Slug 3.

También tenemos los zombis. ¿Por qué hay zombis en un juego policiaco? No es solo porque los hay en Metal Slug sino porque no eran tan raras las películas de serie-B sesentera que enfrentaba a sus rudos detectives contra demonios y cultos satánicos. También porque este juego hace guiños a filmes como El resplandor e Evil Dead.

¿Es Deathwish Enforcers un buen juego?

La verdad, es un poco mediocre. Pero eso no significa necesariamente que no se puede disfrutar. Nosotros nos reímos mucho durante varias partidas en el modo cooperativo que permite hasta cuatro jugadores de forma local. Es una buena elección si buscan acción 2D al estilo retro sin muchas pretensiones y con muchas referencias cinéfilas.

A pesar de eso, seguimos prefiriendo Sunset Riders.

Deathwish Enforcers 5.7/10 Nota Lo que nos gustó - Divertidas referencias a clásicos del cine de acción.

- Buena banda sonora.

- Opciones para aumentar las vidas, continuaciones y dificultad. Lo que no nos gustó - Sentido del humor pésimo e inmaduro.

- No tiene modo multijugador en línea.

- 'Bugs' que pueden arruinar una partida. En resumen Nosotros disfrutamos bastante nuestras partidas en Deathwish Enforcers gracias a su modo multijugador local y a las referencias a los clásicos de la TV y el cine policiaco. Es acción sencilla al estilo retro y eso puede ofrecer muchas horas de diversión, sobre todo sin pretendemos jugar para mejorar nuestro puntaje. Pero no podemos decir que este sea un gran juego. Su humor es grotesco, su jugabilidad no es nada especial —es una copia casi exacta de la de Sunset Riders— y encontramos 'bugs' muy graves que no fueron solucionados durante su primera semana en el mercado. Si disfrutan de juegos de arcade como este y quieren algo que les recuerde al juego de vaqueros de Konami, vale la pena darle una mirada, pero les recomendamos esperar una rebaja en su precio.

Reseña hecha con una copia digital de Deathwish Enforcers para PS4 brindada por Limited Run Games.