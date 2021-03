Deedlit in Wonder Labyrinth, el ‘metroidvania’ de Record of Lodoss War, ya tiene fecha de lanzamiento

He aquí una muy buena noticia para los fanáticos de Record of Lodoss War, la reconocida serie clásica de novelas, manga y anime. Deedlit in Wonder Labyrinth, el ‘metroidvania’ basado en la franquicia, finalmente tiene una fecha de lanzamiento definida.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth fue anunciado por primera vez en 2018 como una obra del estudio Team Ladybug, que trabajaron en el juego gratuito Shin Megami Tensei: Synchronicity Prologue. Este título fue ofrecido mediante acceso anticipado en marzo de 2020, pero por fin podremos disfrutar de la versión completa.

La trama nos pone en control de Deedlit, que despierta en un lugar desconocido sin saber cómo llegó allí. Los creadores prometen un interesante giro narrativo a la mitología de Lodoss.

Podremos hacer uso del poder de los espíritus, magia una gran variedad de armas. Nuestros espíritus podrán subir de nivel absorbiendo las almas de los enemigos que derrotamos. También podremos usar las habilidades elementales de estos en combinación con el arco para superar los obstáculos.

La versión completa de Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth estará disponible en Steam a partir del 27 de marzo de 2021. Tendrá un precio de 22.500 pesos colombianos, pero si lo compran anticipadamente les costará solo 18.000 pesos. Si jugaron la versión de acceso anticipado, a partir de esa fecha podrán acceder a los niveles 5 y 6.

De momento no se ha dicho nada sobre una posible llegada de este juego a consolas.

Fuente: Playism en Steam