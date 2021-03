¿Tienen ganas de explorar la luna? Para eso tenemos el intrigante Deliver Us the Moon. Este juego de exploración narrativa y puzles salió para PC en 2018 y llegó a consolas en 2020 (pueden leer nuestra reseña aquí). Ahora, el estudio KeokeN Interactive y la distribuidora Wired Productions han anunciado que también llegará a PS5 y Xbox Series X|S.

Este título cuenta la historia de un astronauta que viaja a la luna a investigar por qué se suspendieron las transmisiones de Helio-3, el cual se había convertido en la principal fuente de energía de la Tierra. Las secuencias de investigación y exploración en tercera persona dan paso en ocasiones a secuencias en primera persona cuando nos encontramos sin gravedad para movernos con total libertad por los escenarios.

La versión para PS5 y Xbox Series X|S de Deliver Us the Moon aprovechará la tecnología de trazado de rayos (‘ray-tracing’) para lucir mejor que nunca, aumentando la calidad de los reflejos y sombras. También tendrá mayor calidad de audio y tiempos de carga reducidos. Esto último es especialmente importante, ya que la duración de estos fue uno de los principales puntos negativos que encontramos en la versión del juego para otras consolas.

Todavía no han revelado la fecha en que Deliver Us the Moon llegará a PS5 y Xbox Series X|S, pero el tráiler dice que será «muy pronto». Aquellos que tengan las versiones para PS4 y Xbox One del juego podrán actualizarse sin costo extra a las nuevas.

