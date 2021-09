Tras varios años de espera, Deltarune: Capítulo 2 será una realidad

Hace casi tres años, a finales de octubre de 2018, Toby Fox sorprendió a todos los fanáticos de su popular Undertale con una «secuela» gratis: Deltarune. Este corto juego, que todavía podemos descargar de su sitio web oficial, es solo el primer capítulo de una gran aventura.

Ahora, tras una larga espera, Deltarune: Capítulo 2 es una realidad. La revelación ocurrió al final de un ‘streaming’ especial de Fangamer para celebrar el sexto aniversario de Undertale.

Deltarune: Capítulo 2 estará disponible para PC el viernes 17 de septiembre a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) en su sitio web oficial. Aunque no ha sido confirmado, parece que será gratis como su predecesor.

Si llegaron al final de la primera parte de Deltarune, el archivo de salvado se transferirá a Deltarune: Capítulo 2. Sin embargo, no es necesario para disfrutar el título. No se ha dicho nada sobre su llegada a otras plataformas, pero el capítulo 1 llegó a PS4 y Nintendo Switch. Sería raro que el segundo no lo hiciera eventualmente.

Toby Fox confirmó que hay más capítulos en camino, pero todavía no están terminados. Es posible que tengamos que esperar otros tres años por el próximo, pero queremos creer que no será tanto tiempo esta vez.

Fuente: cuenta oficial de Undertale / Deltarune en Twitter