Demandan a Ubisoft por supuestamente compartir datos de jugadores sin permiso

Este no ha sido un buen año para la reconocida compañía francesa. A pesar de haber lanzado títulos excelentes como Prince of Persia: The Lost Crown (cuya reseña pueden leer aquí), sus ventas han estado por debajo de lo deseado y hay rumores de que tendrían que ser comprados por algún conglomerado como Tencent. Por si fuera poco, ahora están en problemas legales. Una demanda colectiva puesta contra Ubisoft y otras compañías dicen que estas habrían compartido datos personales de los usuarios con Meta —dueños de Facebook, WhatsApp, Instagram entre otras— sin el permiso explícito de estos.

Según el reportaje de Bloomberg Law, la demanda alega que los datos personajes los usuarios del servicio por suscripción Ubisoft + y de quienes han usado la página web de la empresa para comprar videojuegos fueron enviados a Meta mediante un software de rastreo de usuarios llamado Pixel. El problema es que «los acusados no divulgan a sus usuarios que sus datos serán compartidos de esta manera», según dicen los demandantes.

Estos datos usualmente son usados para presentar publicidad personalizada a las personas mientras navegan por Internet. Este es un tema muy controversial pues muchos consideran que se vulnera el derecho a la privacidad. Hay países —especialmente en la Unión Europea— que han tomado fuertes medidas para regular la forma en que se usan.

Los abogados están buscando que esta demanda sea llevada ante un jurado. Quieren que no solo se compense económicamente a los afectados, sino que Ubisoft retire Pixel de sus servicios o discuta su uso con sus usuarios.