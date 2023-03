Tres noticias cortas en una sola nota.

1. Demo de Resident Evil 4 [Remake]

Algunos usuarios de Twitch están reportando publicidad del próximo gran lanzamiento de Resident Evil con el aviso «Demo disponible ahora». Puede ser información confiable dado que el evento Capcom Spotlight tiene lugar el 9 de marzo con noticias sobre Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection y Ghost Trick: Phantom Detective.

I just saw it just now????? 🥰 pic.twitter.com/w4pl0ZlDkR — Daniel S. Kennedy 💙💛💖🔞 (@DanisabeastXD) March 9, 2023

El preshow comienza a las 5:10 pm (hora Colombia) y el show principal a las 5:30 pm (hora Colombia). Puedes verlo a través de: http://twitch.tv/capcomusa

Mientras tanto, juega la precuela web y conoce el parche día uno de Resident Evil 4 [Remake].

2. Fecha de Professor Layton an the New World of Steam

Level-5 tiene otro evento el 9 de marzo desde las 6:00 am (hora Colombia), titulado Level-5 Vision 2023. Puedes seguirlo en vivo. Recibiremos nueva información sobre los juegos revelados en el último Nintendo Direct. Estos son Inazuma Eleven: Victory Road, Decapolice, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Megaton Musashi y Professor Layton and the New World of Steam.

De acuerdo a un listado del nuevo Professor Layton en Play-Asia, el juego para Switch saldría el 30 de junio. No podemos confirmar o negar este dato hasta su revelación oficial.

Level-5 Vision 2023.

3. Anna, madre de Ellie

El domingo 12 de marzo y cruzándose con los Premios Óscar 2023, tendremos el final de la primera temporada de The Last of Us. Como ya sabíamos, Ashley Johnson (voz de Ellie en los juegos) dará vida a Anna –la madre de Ellie–, nunca vista en los juegos. Tuvimos un poco de ella en el avance del episodio 9, pero la cuenta de Twitter de la serie de HBO da un mejor vistazo.

