Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el estreno de la primera de las tres películas será a mitad del 2025

Desde el final de la quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sabemos que el final de la adaptación de la obra de Koyoharu Gotouge será adaptado en tres películas para cine. Crunchyroll hace tres meses, confirmó que la trilogía de películas Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito llegarán a las salas de cine de Colombia, México y otros países de Latinoamérica. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de las tres películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito. No obstante, los rumores sobre el anuncio de la fecha de estreno de la primera película ya han empezado a salir a la luz.

¿Cuándo sale la primera película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito que adaptara el arco final del manga?

El rumor, que proviene de una fuente que ha acertado en múltiples ocasiones con otros rumores de anime, afirma que el estreno de la primera película de la trilogía de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito será en algún momento del segundo semestre del año 2025.

Adicionalmente, el rumor indica que en diciembre del 2024 será anunciada la fecha de estreno de la primera película de la trilogía de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito. Así que, lo más probable es que este anuncio se haga durante Jump Fersta 2025, evento en el que se hacen diferentes anuncios de series de la Shonen Jump o la editorial Shueisha.

¿Cuál es la historia de la trilogía de películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito?

Una vez termine el arco argumental actual, en las películas, la historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito entrará en su recta final.

La batalla final: también conocido como el arco de la Fortaleza del Infinito, es la antepenúltima historia del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba e inicia desde el capítulo 137 y termina en el 183.

Cuenta regresiva al amanecer: este es el epílogo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el cual inicia en el capítulo 184 y da final al 'manga' de Koyoharu Gotouge en el 205.

Con esta trilogía de películas se daría punto y final a la historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba como la escribió Koyoharu Gotouge. Ahora solo resta conocer cuándo será el estreno de la trilogía de películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

¿Cuándo es Jump Festa 2025?

En Jump Festa 2025 se dará el anuncio del estreno dela primera película de la trilogia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que adapta el arco final «El castillo infinito«.

Si se preguntan cuándo es Jump Festa 2025 no se preocupen. Porque, este año Jump Festa 2025 se llevará a cabo del 21 al 22 de diciembre del 2024. En Japón, el evento se llevará a cabo en el centro de convenciones Makuhari Messe ubicado en la prefectura de Chiba. Este año, Shueisha anunció las series que los asistentes podrán ver en cuatro escenarios. De estos cuatro, el Red Stage es el que tiene los anuncios más importantes. Este es el escenario principal donde seguramente tendremos nuevas noticias sobre la película de Chainsaw Man, la nueva temporada de Jujutsu Kaisen, Spy x Family y Kaiju No. 8 entre otras.

Vía: @AnimeTsumi