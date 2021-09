A pocas semanas del lanzamiento de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles, Sega ha compartido un nuevo adelanto. Este no solo deja ver varios momentos claves de la primera temporada del ‘anime’ y la película El tren infinito, los cuales serán recreados en el modo Aventura. También deja ver un poco del modo Versus y cómo los jugadores podrán utilizar las asistencias en los combates ‘2 contra 2’ para extender combos.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles?

La fecha de lanzamiento de The Hinokami Chronicles será el 15 de octubre.

¿A qué consolas llegará?

El juego llegará a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

¿Qué compañía lo distribuirá en Occidente?

El modo aventura de The Hinokami Chronicles permitirá revivir momentos icónicos del ‘manganime’.

Mientras que Aniplex distribuirá el juego en Japón, Sega lo hará en Occidente.

¿Qué arcos del ‘manganime’ adaptará The Hinokami Chronicles?

El modo Aventura Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles solo adaptará los eventos de la primera temporada del ‘anime’ y Mugen Ressha-hen (El tren infinito).

¿Qué modalidades tendrá el juego?

Similar a la saga Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm, contará con dos modos de juego principales: Aventura y Versus. Mientras que el primero será una adaptación de la historia del ‘manganime’, la cual contendrá batallas de jefe y secciones cinematográficas con ‘Quick Time Events’ (QTE), el segundo permitirá que dos jugadores luchen entre sí en batallas ‘2 contra 2’.

Fuente: SegaAmerica