Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! – Reseña

El 2024 es un gran año para la obra de Koyoharu Gotouge, ya que, además del estreno de la quinta temporada del ‘anime’, Sega ha lanzado un nuevo juego de la franquicia llamado Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!. Este nuevo juego de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) se aleja del género de The Hinokami Chronicles (reseña) y nos presenta un juego de mesa con pruebas muy al estilo de títulos de la franquicia Mario Party. Asi que en nuestra reseña de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! conoceremos si este nuevo juego inspirado en la obra de Koyoharu Gotouge vale la pena o se unirá al muro de los lamentos de los juegos de ‘anime’.

Cómo se juega Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!

Al comienzo de cada partida, los jugadores eligen un personaje. Cada uno de estos cuentan con habilidades únicas y ataques especiales que pueden ser útiles para avanzar. El tablero está dividido en diferentes casillas que representan lugares icónicos del anime, como el Monte Fujikasane, Asakusa y la Mansión Tsukiyama. Al caer en una casilla, luego de tirar los dados al inicio del turno, el jugador puede realizar diferentes acciones como:

Recoger objetos: estos pueden otorgar al jugador diferentes beneficios, como puntos de movimiento adicionales, ataques más efectivos o la posibilidad de realizar acciones especiales.

estos pueden otorgar al jugador diferentes beneficios, como puntos de movimiento adicionales, ataques más efectivos o la posibilidad de realizar acciones especiales. Luchar contra un demonio: en estas batallas, los jugadores deben trabajar en equipo para derrotar al demonio utilizando sus habilidades y ataques especiales. Si tienen éxito, todos ganarán puntos y recompensas.

en estas batallas, los jugadores deben trabajar en equipo para derrotar al demonio utilizando sus habilidades y ataques especiales. Si tienen éxito, todos ganarán puntos y recompensas. Participar en un minijuego: Los minijuegos son desafíos rápidos que ponen a prueba la habilida de los jugadores.

En la noche los jugadores tendrán que trabajar en equipo para derrotar a los demonios o lunas que se crucen en su camino. De lograr con exito esto todos obtendran recompensas que los ayudarán a cumplir con sus objetivos. Esta mecanica de día y noche, aúnque le brinda un nuevo ritmo al juego, a larga de una forma artificial el desarrollo de la partida. Todo continúa así hasta que un jugador completa todas sus misiones o alcanza un número determinado de puntos. Al final de la partida, el jugador con más puntos es el ganador.

¿Y la dificultad?

Los fanáticos del ‘anime’ de Kimetsu no Yaiba que estén familiarizados con los personajes, las técnicas de respiración y los villanos pueden encontrar el juego más fácil, ya que comprenderán mejor las mecánicas y las estrategias necesarias para tener éxito. Pero en terminos generales se puede decir que Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! es un título con una dificultad bastante accesible.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! es un juego lleno de referencias

Cada uno de los tableros de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!, como es de esperarse, se encuentra lleno de referencias a los arcos argumentales más conocidos de la obra de Koyoharu Gotouge. Adicionalmente, los minijuegos también tienen inspiración en algunas de las escenas cómicas del ‘manganime’. Cabe resaltar que cada uno de los pilares cuenta con un minijuego propio que se inspira en las técnicas únicas de estos personajes.

Además de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu en Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! podremos elegir a los nueve pilares como personajes jugables.

En juegos de este tipo lo más importante es la variedad y calidad de los minijuegos. En el caso de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! nos encontraremos con algunos juegos divertidos que se sienten parte del universo del ‘manga’ Koyoharu Gotouge. Sin embargo, la cantidad de minijuegos en este título dista mucho de ser variada. Ya que, estos no alcanzan a ser 40 —a diferencia de los 80 de Super Mario Party (reseña)— y 11 pertenecen a las batallas contra demonios o algunas de las lunas superiores. Eso sí, cabe resaltar, que los minijuegos de entrenamiento o los de batalla contra demonios le dan a Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! un toque de originalidad con respecto a los demás juegos del género.

Dejando un poco de lado la cantidad de minijuegos, en Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! encontraremos experiencias variadas. No obstante, algunos de los minijuegos a pesar de ser visualmente diferentes se sienten repetitivos en su ejecución y algunos pocos cuentan con controles que no logran ser del todo intuitivos.

Un juego que hace honor al diseño visual del ‘anime’

Algo por lo que destaca Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! es por su estetica, música y atmosfera, la cual, a pesar de ser un juego de este tipo, está presente en cada rincon del juego. Sin embargo, de manera similar a la calidad de los minijuegos, algunos problemas de rendimiento y caídas de FPS que opaca lo bien que se ve Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! en Nintendo Switch.

En cuanto al juego en línea es una pena que durante el tiempo que usamos para escribir esta reseña de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! no pudimos jugar con mucho de esta manera. Ya que, los tiempos para encontrar una partida son muy extensos. Así que la mayoria de nuestra experiencia fue de manera local con otros jugadores o con bots de la CPU. Desafortunadamente, la inteligencia de los personajes controlados por computadora es poco desafiante, lo que limita la rejugabilidad de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! en solitario.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! 6.5/10 Nota Lo que nos gustó - Algunos minijuegos aprovechan el material de origen. - Las batallas contra demonios y entrenamientos. - Cada tablero cuenta con un diseño único inspirados en arcos del 'anime'. Lo que no nos gustó - Poca cantidad de minijuegos. - El emparejamiento en línea. - Las partidas duran mucho y hay tiempos prolongados sin actividades. - No hay localización al español de Latinoamérica. En resumen Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! es un videojuego de mesa familiar, el cual ofrece una experiencia llena de referencias para los fanáticos de la obra de Koyoharu Gotouge con una variedad limitada de minijuegos, de los cuales algunos de ellos son divertidos y otros —inspirados en combates icónicos del 'anime'— le brindan a el juego una identidad única en el género. Desafortunadamente, debemos recomendar Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! solo para fanáticos de la obra de Koyoharu Gotouge. Ya que, sus referencias y mecánicas están diseñadas para ser disfrutadas por este público.

Reseña de Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! hecha con una copia digital para Nintendo Switch provista por SEGA Latinoamérica.