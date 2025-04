Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2, nuevo tráiler presenta a Gyokko, Hantengu

Aniplex y CyberConnect2 han revelado dos nuevos adelantos de presentación de personajes para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2. Estos dos nuevos videos presentan a dos de las lunas superiores del ejército de Muzan Kibutsuji.

El primer tráiler presenta a Gyokko, la quinta luna superior peleando contra Muichirō Tokitō, representado una, de las peleas que vimos en el arco de la aldea de los herreros.

El segundo personaje de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 presentado hoy es Hantengu. Conocido como la cuarta luna superior, Hantengu es revelado luchando contra Mitsuri Kanroji, uno de sus oponentes en el arco de la aldea de los herreros.

¿Cuándo sale Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

¿Cuáles serán los siguientes personajes de Kimetsu no Yaiba en unirse a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

La fecha de lanzamiento de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 está programada para el viernes 1 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam). Mientras tanto, los usuarios de Nintendo Switch podrán acceder al juego el martes 5 de agosto.

Lista de personajes de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2:

En nuestra reseña de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles dijimos que aquellos que busquen un ‘fighter arena’ al estilo de los Naruto Ultimate Ninja Storm y/o sean fanáticos de Kimetsu no Yaiba encontrarán un paquete adecuado en The Hinokami Chronicles. El juego de CyberConnect2, aunque nada profundo y un tanto repetitivo, cuenta con un sistema de combate frenético y divertido. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Vía: Gematsu