Desde hace algunos meses estamos hablando de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan, un juego de CyberConnect2 basado en la enormemente popular serie de ‘manga’ y ‘anime’ cuya película todavía se encuentra en las carteleras de Colombia (aquí pueden leer la reseña). Ahora sabemos que este título ya tiene un nombre oficial en inglés: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles.

Esta noticia fue revelada por Sega Asia, que se encargará de la distribución de este título de combates que parece cubrir los primeros arcos de la historia de Tanjiro y Nezuko contra los demonios. Tendrá tanto voces como textos en inglés. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el juego llegará a occidente. No es raro que un juego sea lanzado en ese idioma en lugares como Japón, China y Hong Kong sin que se asome al resto del mundo.

Pero la verdad es que estamos bastante confiados en que podremos disfrutar del videojuego Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles en estos lares. El ‘anime’ se ha vuelto increíblemente popular y su presencia en plataformas como Crunchyroll y Netflix hace que sea ampliamente conocido. Creemos que Sega no tardará en anunciar su lanzamiento en América y Europa. ¿Tal vez durante E3?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles saldrá a la venta en 2021, al menos en Japón. Las plataformas para las que estará disponible serán PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y PC (mediante Steam).

Fuente: sitio web oficial del juego Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — The Hinokami Chronicles en inglés