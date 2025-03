Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, así pelean Iguro, Shinazugawa y Himejima

Aniplex ha revelado tres nuevos adelantos de presentación de personajes para Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2. Estos se encargan de presentar a los pilares de la serpiente, viento y roca. La semana pasada conocimos como peleaban Tanjiro, Tokitō y Kanroji. Así que en esta ocasión el turno es para Iguro, Shinazugawa y Himejima.

Obanai Iguro, pilar de la serpiente

En el adelanto, además de ver varias de las técnicas de respiración del pilar de la serpiente, se aprecia a Kaburamaru, la mascota de Obanai Iguro.

Sanemi Shinazugawa, pilar del viento

El tráiler de Sanemi Shinazugawa destaca por los combos aéreos que puede ejecutar el pilar del viento.

Gyomei Himejima, pilar de la roca

Finalmente, a diferencia de los anteriores pilares, Gyomei cuenta con poderosos golpes no tan veloces —pero con un gran alcance— que se pueden encadenar de cerca o de lejos.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

¿Cuáles serán los siguientes personajes de Kimetsu no Yaiba en unirse a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

La fecha de lanzamiento de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 está programada para el viernes 1 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam). Mientras tanto, los usuarios de Nintendo Switch podrán acceder al juego el martes 5 de agosto.

En nuestra reseña de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles dijimos que aquellos que busquen un ‘fighter arena’ al estilo de los Naruto Ultimate Ninja Storm y/o sean fanáticos de Kimetsu no Yaiba encontrarán un paquete adecuado en The Hinokami Chronicles. El juego de CyberConnect2, aunque nada profundo y un tanto repetitivo, cuenta con un sistema de combate frenético y divertido. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube