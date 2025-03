Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2, fecha de lanzamiento y primeros tres personajes

A principios de mes conocimos la fecha de estreno en las salas de cine de Latinoamérica de la primera película del Castillo Infinito, el último arco argumental de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Ahora, Aniplex ha revelado tres nuevos adelantos de y la fecha de lanzamiento deThe Hinokami Chronicles 2, el arena fighter de CyberConnect2.

¿Cuáles son los primeros personajes de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 en ser presentados por CyberConnect2?

CyberConnect2 compartió tres adelantos de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2. Estos presentan, los movimientos de pelea de la versión de Tanjirō Kamado del arco de la aldea del herrero, Muichirō Tokitō y Mitsuri Kanroji. El modo historia de esta secuela continuará incluirá el arco del distrito del entretenimiento, el arco de la aldea del herrero y el Arco del Entrenamiento de los pilares. Adicionalmente, el modo Vs. contará con más de 40 personajes jugables, incluidos los presentados en los primeros tres adelantos.

Tanjirō Kamado

Muichirō Tokitō

Mitsuri Kanroji

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2?

La fecha de lanzamiento de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 está programada para el viernes 1 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam). Mientras tanto, los usuarios de Nintendo Switch podrán acceder al juego el martes 5 de agosto.

En nuestra reseña de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles dijimos que aquellos que busquen un ‘fighter arena’ al estilo de los Naruto Ultimate Ninja Storm y/o sean fanáticos de Kimetsu no Yaiba encontrarán un paquete adecuado en The Hinokami Chronicles. El juego de CyberConnect2, aunque nada profundo y un tanto repetitivo, cuenta con un sistema de combate frenético y divertido. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube