Demon Slayer: The Hinokami Chronicles: Tengen Uzui es el primer personaje DLC

Desde abril del 2022 conocimos que Demon Slayer: The Hinokami Chronicles tendría contenido DLC de pago. Ahora hemos conocido que Tengen Uzui, el pilar del sonido, será el primer personaje DLC de pago que tendrá el videojuego Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles.

Si bien CyberConnect2 —la desarrolladora de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles— no compartió imágenes o vídeos de Tengen Uzui en juego, si se conoció un arte de cómo él se verá en el título distribuido por Sega.

¿Qué personajes llegarán con el contenido DLC pago de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles?

Tengen Uzui no es el único personaje que llegará a Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles, ya que desde abril se conocen los personajes DLC de pago que llegarán al título basado en el ‘manga’ de Koyoharu Gotōge. Así que si se preguntan ¿Qué personajes llegarán con el contenido DLC pago de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles? no se preocupen, ya que este es el listado.

Tengen Uzui

Daki

Gyutaro

Nezuko Kamado (despertar o forma de demonio completa)

Personajes con el aspecto del Arco del Distrito Rojo:

Tanjiro Kamado

Zenitsu Agatsuma

Inosuke Hashibira

Todos estos personajes estarán disponibles para las versiones de PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store) y Nintendo Switch. Esta última fue anunciada hace 2 meses.

¿Cuándo sale Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles a Nintendo Switch?

Aquellos que se pregunten cuándo sale Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles para Nintendo Switch no tienen que esperar mucho. Esto debido a que Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles sale para Nintendo Switch sale el 10 de junio de 2022.

¿Qué contendrá la versión de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles para Nintendo Switch?

La versión para Nintendo Switch de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles contendrá todos los contenidos que el juego base ha recibido hasta la fecha. Esto incluye a los siguientes personajes descargables: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu y Yushiro & Tamayo. Aquellos que reserven el título para Switch en físico podrán desbloquear anticipadamente al personaje Tanjiro Kamado (Academia Kimetsu).

Vía: Siliconera