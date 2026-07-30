Demons’ Night Fever: esta es la fecha de lanzamiento del nuevo RPG táctico de Drecom y SuperNiche

La compañía japonesa Arc System Works, junto a los desarrolladores Drecom y SuperNiche, revelaron nuevos detalles sobre su próximo TRPG. Se trata de Demons’ Night Fever, un videojuego denominado por sus creadores como un RPG de simulación para entrenamiento de speedruns, producido por Sohei Niikawa. Este juego, como muchos otros del genero, basa su combate en movimientos por cuadrículas. Sin embargo, Demons’ Night Fever cuenta con una mecánica propia y particular que por supuesto lo hace resaltar entre los demás.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Demons’ Night Fever ?

Si se preguntan cuándo podrán jugar esta nueva propuesta de Arc System Works,les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, el lanzamiento de Demons’ Night Fever está programado para el próximo jueves 22 de octubre para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿Cuál es la historia de Demons’ Night Fever?

La historia de Demons’ Night Fever se ambienta en otra Tierra y sigue a Giga Super Death (cuyo seiyu es Kaori Mizuhashi), el demonio más malvado que, tras perder sus poderes y transformarse en un bebé indefenso en el año 6.660.000 de la Era Cósmica, activa el programa de resurrección «DEMONS’ NIGHT FEVER». En el ritual se involucra Killshiro Katanaka (interpretado por Yuya Hirose), un programador explotado que odia al mundo y acepta ser discípulo del Diablo creyendo que vive una alucinación. Frente a ellos se posicionan God (a quien da voz Nobuyuki Hiyama), una entidad manipuladora, y su discípula Mary Haley (interpretada por Sayumi Suzushiro), antigua compañera de Killshiro. En el juego, la situación del mundo se transforma cada capítulo, permitiendo usar «Puntos perversos», «Secuestros» y «Saqueos» para fortalecer al ejército.

¿Qué sabemos de Demons’ Night Fever?

La jugabilidad de Demons’ Night Fever es la de un RPG táctico donde cada unidad se mueve por cuadros, pero añade una mecánica central denominada Sistema de Explotación de Peones. A través de este sistema, los jugadores pueden sacrificar a sus propios aliados durante los combates mediante habilidades de eliminación y detonaciones directas. Cometer estas acciones y acumular puntos perversos permite fortalecer al ejército y personalizar la base general mediante saqueos y secuestros dentro de un tiempo limitado.

Fuente: Arc System Works