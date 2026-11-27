Demons’ Night Fever es un videojuego de rol táctico por turnos (TRPG) desarrollado por Drecom junto a SuperNiche, el estudio independiente fundado por Sohei Niikawa, productor y escritor conocido por su trabajo en la franquicia Disgaea. Este juego busca diferenciarse de las tradicionales del género y en lugar de centrarse en la preservación de los aliados y el aumento prolongado de estadísticas, propone una dinámica basada en la gestión de recursos humanos desechables y el cumplimiento de plazos estrictos.

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¿Cuál es la historia de Demons’ Night Fever?

La historia de Demons’ Night Fever comienza cuando Giga Super Death, una deidad demoníaca que estaba cerca de derrotar a Dios, cae en una trampa y es transformado en un gatito indefenso. Para recuperar su poder y ejecutar su venganza contra el mundo, activa un ritual de resurrección que involucra a Killshiro Katanaka, un joven solitario y empleado corporativo agotado que siente un profundo rencor hacia la humanidad. Ambos establecen una alianza para derrocar a Dios, el cual intenta frustrar el despertar del demonio enviando a personajes como Mary Haley, una estrella pop que adora a la deidad, aunque posteriormente ayuda a moderar la actitud de Killshiro.

Los acontecimientos del juego se desarrollan dentro de un entorno en el que los personajes parecen estar atrapados en un videojuego que forma parte del ritual, mientras Dios intenta hackear el sistema. El tono de la historia evita tomarse demasiado en serio y opta por la sátira exagerada, muy al estilo de las comedias absurdas de anime, la ruptura de la cuarta pared y un humor crudo e irreverente. Sin embargo, las bromas suelen alargarse en exceso, los diálogos tutoriales entre Killshiro y Giga Super Death resultan repetitivos e interrumpen el ritmo de juego, y la transición entre la comedia absurda y los momentos más serios o emocionales carecen de equilibrio.

¿Cómo es el sistema de juego de Demons’ Night Fever?

La jugabilidad de Demons’ Night Fever se divide en dos. Primero, la gestión de la guarida y el combate táctico en cuadrícula. Durante la fase de preparación, el jugador administra los días disponibles dentro de cada capítulo para realizar actividades como cometer fechorías que otorgan puntos perversos para mejorar estadísticas en un árbol de habilidades, realizar secuestros para reclutar nuevos peones, o ejecutar hurtos y saqueos para conseguir objetos. Estas acciones consumen tiempo y generan un costo de oportunidad, ya que el reloj avanza constantemente. No obstante, en la práctica el sistema puede resultar demasiado permisivo y carente de consecuencias graves si el jugador decide entrenar repetidamente antes de avanzar.

Segundo, en el campo de batalla, el jugador controla directamente a Killshiro, quien puede desplazarse, atacar y usar hechizos denominados fechorías. Por otro lado, los peones reclutados actúan de manera autónoma durante su turno, moviéndose y atacando sin recibir órdenes directas, lo que obliga a gestionar su posicionamiento mediante habilidades de intercambio de lugar, los cuales consumen puntos de acción.

La mecánica central en Demons’ Night Fever consiste en sacrificar a los propios peones para provocar explosiones que dañan a los enemigos cercanos o absorber su fuerza vital para recuperar salud. Si un peón es sacrificado por Killshiro, puede reencarnar más fuerte al ser reclutado nuevamente, pero si muere a manos de un enemigo, se pierde de forma definitiva. A pesar de la originalidad de esta mecánica, el juego no explica con claridad por qué algunos sacrificios infligen más daño que otros, obligando al jugador a aprender mediante ensayo y error. Asimismo, el extenso árbol de habilidades resulta confuso y poco claro respecto al impacto real de cada mejora.

Una jugabilidad interesante, pero irregular

La campaña de Demons’ Night Fever se estructura en capítulos que culminan en enfrentamientos contra jefes y están marcados por un límite de tiempo para completar la resurrección del demonio, lo que fomenta la rejugabilidad enfocada en mejorar los tiempos de finalización tras una primera partida de aproximadamente veinte horas. Las primeras misiones funcionan como un tutorial prolongado que introduce gradualmente las mecánicas para evitar la sobrecarga de información, aunque esto retrasa la libertad de experimentación. A partir del tercer capítulo, el diseño de las fases modifica la forma de controlar a Killshiro mediante transformaciones que alteran su movilidad, elevando la dificultad y cambiando el ritmo establecido previamente.

Además de los combates principales y las mazmorras aleatorias para obtener materiales, en Demons’ Night Fever existe el modo de saqueo. Esta es una variante condensada de las batallas en la que el jugador elige un límite de entre uno y cinco turnos para obtener mayores recompensas. Esta modalidad introduce un nivel de riesgo y estrés elevado frente a beneficios que no siempre compensan el esfuerzo. Por otra parte, el diseño de los encuentros presenta un contraste en su dificultad: mientras que las mecánicas de movimiento autónomo pueden generar frustración, la libertad para entrenar previamente y la posibilidad de reintentar combates tras fallar reducen el peso estratégico de los escenarios.

Música, graficos y diseño artistico

En el apartado visual, el juego destaca por el diseño de personajes realizado por Yuji Himukai, conocido por ser el diseñador de personajes de Etrian Odyssey, quien aporta expresiones faciales muy marcadas y estilizadas que encajan con el tono cómico y exagerado de Demons’ Night Fever. Los menús, las fuentes y la paleta de colores mantienen una clara afinidad estética con la franquicia Disgaea, utilizando líneas definidas y sombras que permiten distinguir claramente a los personajes frente a escenarios igual de coloridos. Finalmente, la interfaz de combate mantiene una buena legibilidad en la cuadrícula incluso cuando ocurren múltiples explosiones simultáneas. No obstante es una pena que Demons’ Night Fever no cuente con una localización al español.

Reseña hecha con una copia digital de Demons’ Night Fever para Steam provista por Arc System Works.