Demonschool, el «Persona indie», ha sido aplazado y es culpa de Silksong

Las primeras semanas de septiembre de 2025 se han convertido en un territorio a evitar para lanzamientos de nuevos juegos. El sorpresivo anuncio de la fecha en que finalmente saldrá Hollow Knight: Silksong —uno de los juegos indies más esperados de todos los tiempos— ha hecho que muchos estudios hayan decidido aplazar el día en que saldrán sus obras para no tener que competir contra él. Uno de los afectados es Demonschool, cuya fecha de lanzamiento también ha sido aplazada.

Por si no lo conocían, Demonschool es un RPG táctico en el que un grupo de estudiantes universitarios debe equilibrar su vida social con su deber de cazar demonios. Esta combinación de elementos ha hecho que algunos lo describan como «un Persona indie». Pueden ver un tráiler a continuación para que se hagan a la idea de cómo es.

Como pudieron ver en este tráiler, la fecha de lanzamiento de Demonschool iba a ser el miércoles 3 de septiembre de 2025, pero cuando se reveló que Silksong saldría al día siguiente decidieron aplazarla.

Mediante un dramático comunicado publicado en redes sociales, Ysbryd Games —la distribuidora de este título— anunció que decidieron aplazarlo específicamente para no competir con la obra de Team Cherry. Explicaron que el objetivo principal de momento es ganar visibilidad para el juego y haberlo lanzado en la fecha definida lo habría sepultado.

Important news about our upcoming tactics RPG, Demonschool from @necrosoftgames.com! We're delaying it to Nov 19, for exactly the reason you're thinking! See ya then!1/2 — Ysbryd Games | Everdeep Aurora OUT NOW! (@ysbryd.net) 2025-08-25T17:22:22.339Z

Agregaron que aprovecharán el tiempo extra para pulir aún más el juego y agregar detalles como finales y minijuegos que iban a ser originalmente agregados en una actualización gratis.

La nueva fecha de lanzamiento de Demonschool será el miércoles 19 de noviembre de 2025. Si están interesados en él, les recomendamos agregarlo a su lista de deseados en Steam. Además de PC, Demonschool también saldrá para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Mac y Linux.