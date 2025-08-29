Demuestra ser el mejor jugador de Fortnite en la segunda misión de Modo Ego

Después de su primera misión sobre conocimiento gamer, la crema para peinar Ego para hombres busca a los mejores jugadores de Fortnite en Ecuador para la segunda misión. Participar es muy fácil y sin costo alguno. Solo debes dirigirte a modoego.com y registrar una cuenta para empezar a competir en la misión de Fortnite.

Una vez confirmada tu participación solo falta una cosa: la victoria. Prepara tu escuadrón porque el momento ha llegado y es hora de que demuestres tu nivel Pro Gamer. Sabemos que la victoria se prepara desde temprano, por eso, si necesitas ayuda para estar al 100%, podrás recibir soporte a partir del viernes 29 de agosto desde las 6:00 a.m. Podrás resolver todas tus dudas y compartir el acceso al Discord de la actividad antes de la acción.

Conéctate al Meet en la fecha y hora indicadas en este enlace. La competencia arranca en punto a las 7:00 p.m.

Formato de la competencia

El torneo se jugará en tres mapas distintos para poner a prueba todas tus habilidades:

Un mapa con construcción. Un mapa sin construcción. Un tercer mapa que será decidido por el público durante la transmisión en vivo.

Sistema de Puntuación

Los puntos se otorgarán según la posición final de cada participante en las partidas. La suma de los puntos de los tres mapas determinará al ganador:

1er Puesto: 20 puntos 2do Puesto: 19 puntos 3er Puesto: 18 puntos 4to Puesto: 17 puntos 5to Puesto: 16 puntos 6to Puesto: 15 puntos 7mo Puesto: 14 puntos 8vo Puesto: 13 puntos 9no Puesto: 12 puntos 10mo Puesto: 11 puntos 11ro al 20mo Puesto: 10 puntos 21ro al 30mo Puesto: 9 puntos 31ro al 40mo Puesto: 8 puntos 41ro al 50mo Puesto: 7 puntos 51ro al 100mo Puesto: 5 puntos

Las consolas PlayStation 5, Nintendo Switch Oled y Xbox Series S no incluyen juegos. Anímate y participa en el concurso de crema Ego para hombres, únicamente para residentes de Ecuador. Porque es de hombres ser un gamer ganador con el copete bien peinado.