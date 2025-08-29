Videojuegos

Demuestra ser el mejor jugador de Fortnite en la segunda misión de Modo Ego

Es de hombres jugar Fortnite.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Después de su primera misión sobre conocimiento gamer, la crema para peinar Ego para hombres busca a los mejores jugadores de Fortnite en Ecuador para la segunda misión. Participar es muy fácil y sin costo alguno. Solo debes dirigirte a modoego.com y registrar una cuenta para empezar a competir en la misión de Fortnite.

Una vez confirmada tu participación solo falta una cosa: la victoria. Prepara tu escuadrón porque el momento ha llegado y es hora de que demuestres tu nivel Pro Gamer. Sabemos que la victoria se prepara desde temprano, por eso, si necesitas ayuda para estar al 100%, podrás recibir soporte a partir del viernes 29 de agosto desde las 6:00 a.m. Podrás resolver todas tus dudas y compartir el acceso al Discord de la actividad antes de la acción.

Conéctate al Meet en la fecha y hora indicadas en este enlace. La competencia arranca en punto a las 7:00 p.m.

Formato de la competencia

El torneo se jugará en tres mapas distintos para poner a prueba todas tus habilidades:

  1. Un mapa con construcción.
  2. Un mapa sin construcción.
  3. Un tercer mapa que será decidido por el público durante la transmisión en vivo.

Sistema de Puntuación

Los puntos se otorgarán según la posición final de cada participante en las partidas. La suma de los puntos de los tres mapas determinará al ganador:

  1. 1er Puesto: 20 puntos
  2. 2do Puesto: 19 puntos
  3. 3er Puesto: 18 puntos
  4. 4to Puesto: 17 puntos
  5. 5to Puesto: 16 puntos
  6. 6to Puesto: 15 puntos
  7. 7mo Puesto: 14 puntos
  8. 8vo Puesto: 13 puntos
  9. 9no Puesto: 12 puntos
  10. 10mo Puesto: 11 puntos
  11. 11ro al 20mo Puesto: 10 puntos
  12. 21ro al 30mo Puesto: 9 puntos
  13. 31ro al 40mo Puesto: 8 puntos
  14. 41ro al 50mo Puesto: 7 puntos
  15. 51ro al 100mo Puesto: 5 puntos
Fortnite modo Ego

Las consolas PlayStation 5, Nintendo Switch Oled y Xbox Series S no incluyen juegos. Anímate y participa en el concurso de crema Ego para hombres, únicamente para residentes de Ecuador. Porque es de hombres ser un gamer ganador con el copete bien peinado.

🍌

Más de Fortnite en GamerFocus

Saitama tiene un efecto de holograma…
Jason de Viernes 13 y Beavis…
Gorillaz llega a Fortnite Festival –…
Las skins de One Punch Man…
Cómo completar la misión secreta de…
El enjambre, la OXR y el…
GTA Online: Cayo Perico se llena de un Ataque zombi y solo debes sobrevivir
Filtran detalles de la supuesta consola PS6 portátil, la respuesta de PlayStation a Nintendo Switch
‘La Era del Cobre’ será la tercera actualización de Minecraft en 2025
Un combate de lucha libre revela una nueva megaevolución de Leyendas Pokémon Z-A
Saitama tiene un efecto de holograma en Fortnite y los fans creen que no es el verdadero «One Punch Man»
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior GTA Online: Cayo Perico se llena de un Ataque zombi y solo debes sobrevivir
No hay comentarios

Lo último

Metal Gear Solid Delta: regalos que otorgan las respuestas a la pregunta ¿qué juego de MGS te gusta?
Videojuegos
Roblox Steal a Brainrot Brainrots miticos
Roblox Steal a Brainrot: ¿Cómo jugar y qué es un brainrot italiano?
Videojuegos
¿Shinobi: Art of Vengeance es mejor que el nuevo Ninja Gaiden? Más preguntas y respuestas sobre el nuevo juego de Sega en nuestro videopodcast
Videojuegos
Estos son los juegos de PS Plus Essential de septiembre de 2025
Videojuegos