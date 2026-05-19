Den una mirada a todos los trajes de Batman y descubran cómo conseguirlos en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche

Como era de esperar, hay docenas de batitrajes disponibles para nuestro héroe en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche y aunque un puñado de ellos se consiguen como DLC o vinculando cuentas, la gran mayoría se pueden obtener simplemente avanzando en la historia y completando misiones opcionales. Aunque todos los personajes del juego tienen trajes especiales —el Comisionado Gordon, Gatúbela, Robin, Batichica, Ala Nocturna y Talia Al’Ghul— aquí nos vamos a enfocar en listar todos los trajes que podemos conseguir para Batman.
- Batman
- Batman del Futuro
- Batman Inicia
- Edad de bronce
- Edad de oro
- Música de fiesta
- Regresa el Caballero de la noche
- Trilogía de Arkham
- Linterna Negra
- Año Cero
- Batman 89
- Batman All-In
- Batman Prime
- Batman vampiro
- El fantasma gris
- Fiesta de disfraces
- La Batifamilia
- LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche
- Máscara de Tengu
- Videojuego Retro
- Batman Ninja
- El origen de la Justicia
- Traje Knightmare
- Batman Arcoíris
- Batman, el valiente
- Batman y Robin
- Batman 66
- Knightfigt
- Zur-En-Arrh
- Traje de Sonar
- Batman la serie animada
- Gótica: luz de gas
- Armadura de Hielo
- El caballero de la noche
- Arkham Asylum
- Absolute Batman
- Traje blindado
- Batalla final
- Batitraje escondido
- Batitraje escondido
- Batitraje escondido
- "Soy Batman"
También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.
Batman
Traje inicial, desbloqueado cuando terminamos el prólogo.
Batman del Futuro
Es parte del paquete DLC ‘Batman del futuro’. También está incluido en la edición Deluxe.
Batman Inicia
Se desbloquea al terminar la misión ‘Nuevos inicios’ del capítulo 1.
Edad de bronce
Se desbloquea al terminar la misión ‘Carmine Falcone’ del capítulo 1.
Edad de oro
Se obtiene si vinculamos el juego a la cuenta de WB Games.
Música de fiesta
Es parte del paquete DLC ‘Música de fiesta’. También está incluido en la edición Deluxe.
Regresa el Caballero de la noche
Es parte del paquete DLC ‘El Regreso del Caballero de la noche’.
Trilogía de Arkham
Es parte del paquete DLC ‘Trilogía de Arkham’. También está incluido en la edición Deluxe.
Linterna Negra
Recompensa por vincular el juego a la cuenta activa de HBO Max.
Año Cero
Recompensa por completar la misión del capítulo 1 «Químicos ACE: La Banda de Capucha Roja».
Batman 89
Recompensa por completar el capítulo 1.
Batman All-In
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 35000 piezas
Batman Prime
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 35000 piezas
Batman vampiro
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 55000 piezas
El fantasma gris
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 50000 piezas
Fiesta de disfraces
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 50000 piezas
La Batifamilia
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 40000 piezas
LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 35000 piezas
Máscara de Tengu
Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 55000 piezas
Videojuego Retro
Es la recompensa por completar el nivel Tienda Departamental Shreck’s del capítulo 2.
Batman Ninja
Se consigue al completar la misión Mundo ártico: El Pingüino en el Capítulo 2.
El origen de la Justicia
Recompensa por encontrar 30 Escondites de tecnologías Wayne.
Traje Knightmare
Recompensa por encontrar 30 Escondites de tecnologías Wayne.
Batman Arcoíris
Recompensa por completar la misión ‘Museo de arte Flugenheim’ en el capítulo 2
Batman, el valiente
Recompensa por completar la misión ‘El Desfile’ en el capítulo 2
Batman y Robin
Recompensa por completar el capítulo 2.
Batman 66
Completa la misión ‘Circo de Halys’ en el Capítulo 3.
Knightfigt
Se obtiene al completar cinco entrenamientos de RA.
Zur-En-Arrh
Completa la misión ‘Plantas de energía’ en el Capítulo 3.
Traje de Sonar
Completa la misión ‘Jardines botánicos’ y derrotar a Hiedra venenosa en el Capítulo 3.
Batman la serie animada
Completa el Capítulo 3.
Gótica: luz de gas
Completa el nivel ‘Caballero en el museo’ del Capítulo 4.
Armadura de Hielo
Se obtiene tras las escenas con Batichica en la baticueva durante el capítulo 4.
El caballero de la noche
Uno de los trajes más deseados de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche se obtiene tras completar el capítulo 4.
Arkham Asylum
Se obtiene al completar el nivel ‘Persecución en el acróbata’ en el capítulo 5.
Absolute Batman
Recompensa por capturar al menos 9 de los animales que escaparon del zoológico.
Traje blindado
Recompensa por completar el Capítulo 6
Batalla final
Recompensa por completar el juego. Se puede equipar tras ver los créditos.
Batitraje escondido
Se obtiene al completar cierta cantidad de acertijos del Acertijo
[En construcción]
Batitraje escondido
Se obtiene al completar cierta cantidad de Salas del Acertijo
[En construcción]
Batitraje escondido
Se obtiene al completar cierta cantidad de acertijos de Cluemaster
[En construcción]
Esos son todos los trajes para Batman —Batitrajes, si lo prefieren— que podemos conseguir en el juego LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche. Seguramente agregarán más mediante DLC y códigos de canje, pero no olviden que también hay una buena cantidad de trajes para los demás personajes también que se consiguen cumpliendo misiones de la historia o completando objetivos opcionales.
"Soy Batman"
LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de acción y aventuras en mundo semi abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.