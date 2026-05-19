Den una mirada a todos los trajes de Batman y descubran cómo conseguirlos en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche

Como era de esperar, hay docenas de batitrajes disponibles para nuestro héroe en LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche y aunque un puñado de ellos se consiguen como DLC o vinculando cuentas, la gran mayoría se pueden obtener simplemente avanzando en la historia y completando misiones opcionales. Aunque todos los personajes del juego tienen trajes especiales —el Comisionado Gordon, Gatúbela, Robin, Batichica, Ala Nocturna y Talia Al’Ghul— aquí nos vamos a enfocar en listar todos los trajes que podemos conseguir para Batman.

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También queremos invitarlos a leer nuestra reseña de este juego.

Batman

Traje inicial, desbloqueado cuando terminamos el prólogo.

Batman del Futuro

Es parte del paquete DLC ‘Batman del futuro’. También está incluido en la edición Deluxe.

Batman Inicia

Se desbloquea al terminar la misión ‘Nuevos inicios’ del capítulo 1.

Edad de bronce

Se desbloquea al terminar la misión ‘Carmine Falcone’ del capítulo 1.

Edad de oro

Se obtiene si vinculamos el juego a la cuenta de WB Games.

Música de fiesta

Es parte del paquete DLC ‘Música de fiesta’. También está incluido en la edición Deluxe.

Regresa el Caballero de la noche

Es parte del paquete DLC ‘El Regreso del Caballero de la noche’.

Trilogía de Arkham

Es parte del paquete DLC ‘Trilogía de Arkham’. También está incluido en la edición Deluxe.

Linterna Negra

Recompensa por vincular el juego a la cuenta activa de HBO Max.

Año Cero

Recompensa por completar la misión del capítulo 1 «Químicos ACE: La Banda de Capucha Roja».

Batman 89

Recompensa por completar el capítulo 1.

Batman All-In

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 35000 piezas

Batman Prime

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 35000 piezas

Batman vampiro

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 55000 piezas

El fantasma gris

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 50000 piezas

Fiesta de disfraces

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 50000 piezas

La Batifamilia

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 40000 piezas

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la noche

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 35000 piezas

Máscara de Tengu

Aparece a la venta al azar en la tienda de Bat-Mite por 55000 piezas

Videojuego Retro

Es la recompensa por completar el nivel Tienda Departamental Shreck’s del capítulo 2.

Batman Ninja

Se consigue al completar la misión Mundo ártico: El Pingüino en el Capítulo 2.

El origen de la Justicia

Recompensa por encontrar 30 Escondites de tecnologías Wayne.

Traje Knightmare

Recompensa por encontrar 30 Escondites de tecnologías Wayne.

Batman Arcoíris

Recompensa por completar la misión ‘Museo de arte Flugenheim’ en el capítulo 2

Batman, el valiente

Recompensa por completar la misión ‘El Desfile’ en el capítulo 2

Batman y Robin

Recompensa por completar el capítulo 2.

Batman 66

Completa la misión ‘Circo de Halys’ en el Capítulo 3.

Knightfigt

Se obtiene al completar cinco entrenamientos de RA.

Zur-En-Arrh

Completa la misión ‘Plantas de energía’ en el Capítulo 3.

Traje de Sonar

Completa la misión ‘Jardines botánicos’ y derrotar a Hiedra venenosa en el Capítulo 3.

Batman la serie animada

Completa el Capítulo 3.

Gótica: luz de gas

Completa el nivel ‘Caballero en el museo’ del Capítulo 4.

Armadura de Hielo

Se obtiene tras las escenas con Batichica en la baticueva durante el capítulo 4.

El caballero de la noche

Uno de los trajes más deseados de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche se obtiene tras completar el capítulo 4.

Arkham Asylum

Se obtiene al completar el nivel ‘Persecución en el acróbata’ en el capítulo 5.

Absolute Batman

Recompensa por capturar al menos 9 de los animales que escaparon del zoológico.

Traje blindado

Recompensa por completar el Capítulo 6

Batalla final

Recompensa por completar el juego. Se puede equipar tras ver los créditos.

Batitraje escondido

Se obtiene al completar cierta cantidad de acertijos del Acertijo

[En construcción]

Batitraje escondido

Se obtiene al completar cierta cantidad de Salas del Acertijo

[En construcción]

Batitraje escondido

Se obtiene al completar cierta cantidad de acertijos de Cluemaster

[En construcción]

Esos son todos los trajes para Batman —Batitrajes, si lo prefieren— que podemos conseguir en el juego LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche. Seguramente agregarán más mediante DLC y códigos de canje, pero no olviden que también hay una buena cantidad de trajes para los demás personajes también que se consiguen cumpliendo misiones de la historia o completando objetivos opcionales.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es un juego de acción y aventuras en mundo semi abierto disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.