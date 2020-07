Cómo derrotar a Alatreon en Monster Hunter World: Iceborne

Se hizo esperar, pero el poderoso Dragón Negro finalmente está aquí. Gracias a la actualización de julio, ya podemos enfrentar a Alatreon en Monster Hunter World: Iceborne. Tuvimos algo de tiempo extra para prepararnos, nuestra armadura está mejorada a tope y tenemos las armas más fuertes del juego. Debería ser una cacería sencilla, ¿Cierto?

¡Para nada! Alatreon no es solo la criatura más difícil que podemos combatir en Iceborne, es virtualmente imposible si no cumplimos ciertas condiciones y llevamos cierto equipo. En este artículo descubrirán qué deben hacer para tener un encuentro exitoso contra este monstruo.

Pero antes de comenzar…

¿Cómo encontrar la misión de Alatreon?

Solo pueden enfrentarlo si ya derrotaron a Shara Ishvalda al final de la campaña de Monster Hunter World: Iceborne y superaron las misiones especiales en que enfrentamos a Rajang, Zinogre Estigio y la misión de reconocimiento de Safi’Jiva. Estas misiones son asignadas en Seliana por personajes que tienen un símbolo de admiración color púrpura sobre ellos.

Si cumplimos con estos requerimientos, encontraremos a la líder de la Tercera Flota cerca a la entrada principal de Seliana. Si hablamos con ella, veremos una serie de secuencias que nos dejarán en la sala multijugador, listos para activar o unirnos a la nueva misión especial.

¿Cómo sobrevivir al Juicio (Supernova) de Alatreon?

La clave de este combate son los Elementos. Alatreon es un rival muy especial, ya que tiene un ataque tipo Supernova llamado Juicio. Si no le hacemos suficiente daño elemental antes de que lo use, nos eliminará sin remedio alguno. Ni siquiera podemos usar una Bola Transportadora (Farcaster), ya que están deshabilitadas durante la cacería. El único remedio es hacerle suficiente daño elemental. Cuando la manejadora nos diga que “hemos suprimido exitosamente el poder de Alatreon”, significa que podremos sobrevivir el Juicio.

¡Que podamos sobrevivirlo no significa que podamos quedarnos quietos! Sigue siendo un ataque supremamente poderoso que nos puede eliminar. Recomendamos comer una Cecina de Astera (Astera Jerky) tan pronto comencemos a sufrir daño y otra más tan pronto podamos para sobrevivir. Usar un potenciador de salud (Health Booster) y tener un cazador dedicado a la curación del equipo no son malas ideas.

¿Cómo evitamos el cambio de fase elemental?

Al comenzar la misión especial, Alatreon estará en modo ‘Fuego Activo’, lo que significa que será débil contra el elemento hielo. Debemos atacarlo con este tipo de armas sin parar para debilitar el ataque Juicio. También podemos usar armas de agua o trueno, pero no le haremos el mismo daño elemental. No debemos usar fuego, pues es completamente resistente.

Poco tiempo después, Alatreon pasará a su fase ‘Dragon Activo’, lo cual podemos notar en el cambio de color de sus cuerno. Cuando esté en esta fase, tenemos que hacer todo lo posible por suprimir sus poderes si no lo hemos logrado antes. Pero sobre todo, debemos tratar de romper uno de sus cuernos. Recomendamos equipar el Manto Temporal y tratar de arrojarlo contra las paredes para que podamos enfocarnos en su cabeza.

Si rompemos su cuerno, lograremos evitar que pase a su fase ‘Hielo Activo’. Esto es importante, ya que —para hacerle el mayor daño— los cazadores seguramente estarán usando armas de hielo y en esa fase estas armas no le harán ningún efecto elemental, dejándonos a merced de su Juicio. Es posible que podamos hacerle suficiente daño en su fase ‘Dragón Activo’ antes de la Supernova, pero el tiempo es muy limitado y no recomendamos confiarse de eso.

Como rompimos su cuerno, volverá a la fase ‘Fuego Activo’ y debemos repetir el ciclo hasta derrotarlo.

Si no lo rompemos, cambiará a la otra fase y probablemente no tengamos el arma adecuada para dañarlo. Ya que no podemos usar una Bola Transportadora, la única forma de volver al campamento a cambiar de arma será dejarnos matar. No es una solución muy popular.

¿Qué diferencia hay entre los eventos en los que enfrentamos a Alatreon?

Si logramos superar la misión opcional, podemos volver a enfrentar a Alatreon en los eventos Estrella del anochecer y Albor de la estrella de la muerte, los cuales alternarán diariamente en nuestro juego y no serán necesariamente el mismo para todos los jugadores. El primero de ellos será virtualmente idéntico a la misión especial. El segundo tiene una gran diferencia que cambiará la aproximación que debemos tomar hacia Alatreon: él comenzará en su fase ‘Hielo Activo.’

Al jugar Albor de la estrella de la muerte, debemos usar un arma de fuego para hacerle el mayor daño posible y romper sus cuernos para evitar que llegue a su fase ‘Fuego Activo’, arriesgarnos con un arma de trueno o agua aunque le hagamos mucho menos daño o dejarnos morir cuando cambie de fase para equiparnos un arma de hielo en el campamento.

¿Cuál es el equipo recomendado para enfrentarlo?

Además de la mejor arma elemental que tengan, recomendamos usar una armadura con buena resistencia a todos los elementos, ya que Alatreon puede alternar entre movimientos de fuego, agua, hielo, trueno y dragón sin importar en qué fase esté. Todos estos ataques están telegrafiados y se puede aprender a esquivar exitosamente, pero es mejor prevenir que lamentar.

También debemos llevar equipo que potencie nuestro ataque elemental lo más posible. Una buena idea es usar al menos cuatro piezas de la armadura de Rathalos Plateado (Silver Rathalos). Además de tener buena defensa, activa una habilidad que aumenta enormemente el daño elemental de los ataques críticos. Otro buen consejo es tener la habilidad Rompepartes (Partbreaker), pues romper los cuernos de Alatreon es crítico.

¿Es posible derrotar a Alatreon solo?

Sí. De hecho, algunos consideran que es más fácil hacerlo de este modo, pues tiene menos salud y suprimir el poder del Juicio requiere menos daño elemental. En este caso, recomendamos equipar a nuestro Palico con su habilidad curativa, lo cual nos da una vida más, y con un arma elemental apropiada.

Aquí pueden ver cómo el ‘streamer’ Canta Per Me logra derrotarlo sin ayuda.

Esperamos que estos consejos les sean útiles y puedan deshacerse pronto de este complicado monstruo en Monster Hunter World: Iceborne. Vale la pena. Las armas y armadura que podemos forjar con sus partes son increíbles.