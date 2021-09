Héroes de alquiler, el desafío premium de Overwatch auspiciado por PAGA TODO, llegó a su final. Por supuesto, lo anterior no significa que los inscritos en la temporada 3 de Desafíos Gamer no puedan seguir ganando grandes premios. De hecho, desde hoy está disponible un nuevo reto para los amantes de los torneos de videojuegos en Colombia: The Plaineswalker.

Aquí detallaremos lo que deben saber sobre el más reciente de los torneos organizados dentro del marco de DesafíosGamer.com para los fanáticos de los videojuegos en Colombia.

¡No olviden que tienen que registrarte en la plataforma de DesafíosGamer.com para participar en los retos activos de la temporada 3! Para hacer el proceso, basta con seguir este enlace.

¿Cuáles son las condiciones de victoria?

Para ganar el desafío de Magic: The Gathering Arena, los jugadores deberán intentar ganar una partida multijugador en línea con el menor número de cartas. En caso de empate, quien tenga más vida al terminar la partida tendrá la ventaja. Para saber más, sigan este enlace.

¿Por cuánto tiempo estará disponible The Plaineswalker, el reto de Magic: The Gathering Arena en Desafíos Gamer (temporada 3)?

The Plaineswalker, el reto de Magic: The Gathering Arena en la temporada 3 de DesafíosGamer.com, estará disponible hasta el próximo 2 de octubre.

¿Que premios habrá en The Plaineswalker, el reto de Magic: The Gathering Arena en Desafíos Gamer (temporada 3)?

Por un lado, el participante que quede en primer lugar ganará $500,000 pesos (Colombia) en un bono Peoplepass. Este puede canjearse en múltiples tiendas. Por otro lado, quien quede en segundo lugar se hará con un premio de $200,000 pesos en un bono Decathlon.

Cabe señalar que este desafío es exclusivo para residentes en Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: comunicado de E+V