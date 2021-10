The Plaineswalker, el desafío premium de Magic: The Gathering Arena auspiciado por PAGA TODO, recientemente concluyó. Como siempre, esto no significa que los inscritos en la temporada 3 de Desafíos Gamer no puedan seguir ganando grandes premios participando en toda clase de actividades. De hecho, desde el día de hoy está disponible un nuevo reto para los amantes de los torneos de videojuegos y los esports en Colombia: El Último Booyah, de Free Fire.

Aquí detallaremos lo que deben saber sobre el más reciente de los torneos organizados dentro del marco de DesafíosGamer.com para los fanáticos de los videojuegos y los esports en Colombia.

¡No olviden que tienen que registrarte en la plataforma de DesafíosGamer.com para participar en los retos activos de la temporada 3! Para hacer el proceso, basta con seguir este enlace.

¿Cuáles son las condiciones de victoria?

Para ganar el desafío de Garena Free Fire, los jugadores deberán jugar en el apartado “Solo” del modo “Clásico Bermuda” y obtener la mayor cantidad de eliminaciones. En caso de empate, realizado el registro primero tendrá la ventaja. Para saber más, sigan este enlace.

¿Por cuánto tiempo estará disponible El Último Booyah, el reto de Garena Free Fire en Desafíos Gamer (temporada 3)?

El Último Booyah, el reto premium de Garena Free Fire en la temporada 3 de DesafíosGamer.com, estará disponible hasta el próximo 21 de octubre.

¿Que premios habrá en El Último Booyah, el reto de Garena Free Fire en Desafíos Gamer (temporada 3)?

El participante que quede en primer lugar ganará una Silla Gamer Trust GXT 707R. Quien quede en segundo lugar se hará con un premio de $500,000 pesos en un bono People Pass. Por último, el que quede de último lugar será acreedor de unos Audifonos Astro A10.

Cabe señalar que este desafío es exclusivo para residentes en Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: comunicado de prensa de E+V