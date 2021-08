Desafíos Gamer celebrará los juegos de pelea con Fighting Fest

La temporada 3 de Desafíos Gamer apenas ha empezado. A pesar de ello, ya hay una variada lista de retos activos con los que los participantes pueden ganar en grande. Sin embargo, esto retos no son lo único en lo que podrán competir los participantes de Desafíos Gamer.

Por medio de un comunicado, E+V ha dado a conocer que la temporada 3 de Desafíos Gamer supondrá el debut de un evento que celebrará los juegos de pelea: Fighting Festival. Los que estén inscritos en Desafíos Gamer podrán participar. Para hacer el registro, sigan este enlace.

A continuación, listaremos los juegos que formarán parte de Fighting Festival.

El torneo de este querido juego de peleas de SNK será un invitacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que E+V se encargará de escoger a los mejores 8 jugadores de Colombia para que compitan entre sí. ¡Esperen ver espectaculares combates entre profesionales!

A diferencia del torneo de Samurai Shodown, los inscritos en la temporada 3 de Desafíos Gamer podrán participar en el de The King of Fighters XIV. Sin embargo, este tendrá un cupo límite de 32 participantes. Una vez disponible la inscripción, háganla cuanto antes.

Al igual que el torneo de The King of Fighters XIV, el de Guilty Gear -STRIVE- será de inscripción abierta para los registrados en la temporada 3 de Desafíos Gamer. No obstante, el límite de participantes será mucho mayor. Este torneo admitirá hasta 128 jugadores.

¿Cómo puedo inscribirme a los torneos?

Para participar en los torneos abiertos deben estar registrados en la página de DesafíosGamer.com. Pronto se hará la apertura de las inscripciones a estos torneos en la opción ‘Torneos Pro‘ de la plataforma, así que los invitamos a estar pendientes de la DesafiosGamer.com.

Se compartirá más información sobre el trío de torneos que compondrán el Fighting Festival de Desafíos Gamer en las próximas semanas. ¡Manténganse muy pendientes!

Fuente: comunicado de E+V