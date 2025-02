Desarrolladores de Dead By Daylight revelan qué personajes quieren en el juego

Este título multijugador asimétrico se ha convertido en un verdadero encuentro de estrellas del horror. Algunos de los íconos más importantes del cine y los videojuegos de terror ya están presenten en Dead by Daylight, pero todos tenemos nuestra lista de deseos sobre los asesinos y sobrevivientes que queremos en el juego, incluyendo su propio director.

En una reciente entrevista con la publicación The Gamer, le preguntaron a Mathieu Côté —director del juego— con qué franquicias de terror le gustaría trabajar. La respuesta fue bastante sorprendente. Empieza confesando que el y el director creativo Dave Richards son grandes fanáticos del escritor Stephen King y les encantaría tenerlo en el juego.

King es uno de los más prolíficos escritores de terror del mundo y autor de grandes clásicos como Carrie, El Resplandor, Cementerio de mascotas, Misery, Eso, La torre oscura y docenas más. Côté no se refiere a que le encantaría tener a uno de sus personajes como Pennywise en Dead by Daylight, sino al mismo escritor. Tener un personaje del mundo real en DbD no es tan raro, pues Nicolas Cage ya está en el juego.

El diseñador Jean Escalante mencionó que si pudiera tener un personaje de Stephen King en el juego, sería el Plymouth Fury 58 de Christine, pero tener un carro como personaje controlable sería demasiado bizarrro.

Escalante también dijo que uno de los personajes de una película de terror que le encantaría tener en Dead by Daylight como asesino es Megan, la muñeca asesina de la película M3GAN que tendrá una secuela este mismo año.

Lo curioso de esta elección es que el diseñador confiesa que aún no ha visto la película.

Ahora dígannos ustedes cuáles son los personajes que más quieren ver en Dead by Daylight. Déjennos sus comentarios.