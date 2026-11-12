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Desarrolladores de Doom despedidos de id Software crean su propio estudio y anuncian su primer juego

Caballos escondidos.

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A mediados de 2026, durante la oleada de despidos en Microsoft y Xbox, nos enteramos que uno de los estudios más afectados había sido id Software. El estudio de Doom había sido «diezmado» según sus propios miembros y aunque las directivas insistían en que el equipo no había sido muy afectado, muchos desarrolladores talentosos se quedaron sin trabajo.

Pero dichos desarrolladores están de regreso. En lugar de confiar en otro estudio AAA que probablemente también lo despidiría tan pronto pudiera, más 20 de ellos decidieron unirse y fundar su propio estudio independiente que se llama Hidden Horses.

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Para presentar el nuevo estudio al público, lanzaron un corto documental en el que hablan sobre cómo los afectó la ola de despidos en id Software y cómo fue unirse para dar inicio a su nuevo proyecto. Pueden verlo a continuación pero está en inglés.

También anunciaron que el primer juego del estudio Hidden Horses —que obviamente apenas se encuentra en una fase temprana de planeación— se llamará Danger Pay y estará inspirado en los «juegos mortales» de la ficción de los años 80 como Carrerra Mortal y Smash TV. Aprovecharán bastante bien su experiencia trabajando en los juegos de Doom porque será un juego de disparos en primera persona para un solo jugador.

Para financiar Danger Pay, el equipo va a recurrir a Kickstarter y en los siguientes días van a comenzar una campaña que esperan sea exitosa y les permita comenzar a trabajar en el juego. Les deseamos mucha suerte.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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