Desarrolladores de Dead by Daylight ofrecen disculpas por regalar DLC a un ‘streamer’, explicamos la controversia

El popular título de terror multijugador asimétrico Dead by Daylight está enfrentando una nueva controversia y sorpresivamente no se debe a la presencia del nuevo asesino Art The Clown, de la también controversial serie de películas Terrifier. Se debe a la mala decisión tomada unilateralmente por un miembro del equipo de colaborar con un desagradable ‘streamer’.

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Hace unos días, un ‘streamer’ enormemente popular con una audiencia de millones de espectadores comenzó a jugar el juego en vivo, lo que llamó la atención de un miembro del estudio. Para incentivarlo a seguir jugando, le regaló sin ningún compromiso todos los DLC del juego, incluyendo algunos que ya fueron retirados de la venta como Michael Myers de Halloween y Pinhead de Hellraiser. El problema es que el ‘streamer’ en cuestión es TheBurntPeanut, un vtuber estadounidense que ha sido fuertemente criticado por usar comentarios racistas y palabras ofensivas contra la comunidad LGBTI.

La comunidad de jugadores de Dead by Daylight siempre ha declarado con orgullo ser incluyente y muy ‘queer’, por lo que esta decisión los enfureció. Las críticas contra lo sucedido comenzaron a acumularse y el estudio eventualmente tuvo que ofrecer disculpas, explicar cómo pasó esto y prometió tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Pueden leer su comunicado oficial en español a continuación o siguiendo este enlace.

A nuestra comunidad:

Queríamos hacer un seguimiento del mensaje de ayer (DbDPulse) para abordar de una mejor manera las preguntas que están haciendo y lo que más importa para ustedes. pic.twitter.com/WpJM0i2lIu — Dead by Daylight ES (@DbDBHVR_ES) November 3, 2026

En resumen, explican que la persona que regaló los DLC de Dead by Daylight a TheBurntPeanut lo hizo sin «tomarse el tiempo para evaluar si era buena idea» y no siguió los pasos usuales para «revisar a fondo su contenido anterior para determinar si representa los valores de inclusión que la comunidad espera».

Ya le quitaron acceso al contenido al ‘streamer’ en cuestión y dicen que están actualizando los procesos internos para solicitar y entregar monedas y contenidos a jugadores para que esto no pase de nuevo. Respecto a posibles «amonestaciones» para la persona que entregó los DLC, dicen que todo se tratará internamente y de modo confidencial.

Parece que la mayoría de miembros de la comunidad de DbD aceptaron las disculpas y las medidas tomadas, aunque otros siguen furiosos y exigen más acciones porque aseguran que casos similares ya han ocurrido antes en el programa de creadores y colaboradores. Vale la pena mencionar que una controversia similar ocurrió a mediados de año cuando Fortnite colaboró con el mismo ‘streamer’, pero Epic Games simplemente ignoró las críticas y no tomó acciones al respecto.

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.