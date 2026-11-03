Desarrolladores de Dead by Daylight ofrecen disculpas por regalar DLC a un ‘streamer’, explicamos la controversia

El popular título de terror multijugador asimétrico Dead by Daylight está enfrentando una nueva controversia y sorpresivamente no se debe a la presencia del nuevo asesino Art The Clown, de la también controversial serie de películas Terrifier. Se debe a la mala decisión tomada unilateralmente por un miembro del equipo de colaborar con un desagradable ‘streamer’.
Hace unos días, un ‘streamer’ enormemente popular con una audiencia de millones de espectadores comenzó a jugar el juego en vivo, lo que llamó la atención de un miembro del estudio. Para incentivarlo a seguir jugando, le regaló sin ningún compromiso todos los DLC del juego, incluyendo algunos que ya fueron retirados de la venta como Michael Myers de Halloween y Pinhead de Hellraiser. El problema es que el ‘streamer’ en cuestión es TheBurntPeanut, un vtuber estadounidense que ha sido fuertemente criticado por usar comentarios racistas y palabras ofensivas contra la comunidad LGBTI.
La comunidad de jugadores de Dead by Daylight siempre ha declarado con orgullo ser incluyente y muy ‘queer’, por lo que esta decisión los enfureció. Las críticas contra lo sucedido comenzaron a acumularse y el estudio eventualmente tuvo que ofrecer disculpas, explicar cómo pasó esto y prometió tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Pueden leer su comunicado oficial en español a continuación o siguiendo este enlace.
En resumen, explican que la persona que regaló los DLC de Dead by Daylight a TheBurntPeanut lo hizo sin «tomarse el tiempo para evaluar si era buena idea» y no siguió los pasos usuales para «revisar a fondo su contenido anterior para determinar si representa los valores de inclusión que la comunidad espera».
Ya le quitaron acceso al contenido al ‘streamer’ en cuestión y dicen que están actualizando los procesos internos para solicitar y entregar monedas y contenidos a jugadores para que esto no pase de nuevo. Respecto a posibles «amonestaciones» para la persona que entregó los DLC, dicen que todo se tratará internamente y de modo confidencial.
Parece que la mayoría de miembros de la comunidad de DbD aceptaron las disculpas y las medidas tomadas, aunque otros siguen furiosos y exigen más acciones porque aseguran que casos similares ya han ocurrido antes en el programa de creadores y colaboradores. Vale la pena mencionar que una controversia similar ocurrió a mediados de año cuando Fortnite colaboró con el mismo ‘streamer’, pero Epic Games simplemente ignoró las críticas y no tomó acciones al respecto.
Más sobre Dead by Daylight
Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.