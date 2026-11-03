Videojuegos

Desarrolladores de Dead by Daylight ofrecen disculpas por regalar DLC a un ‘streamer’, explicamos la controversia

Los cacahuates quemados son malos para la salud.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

El popular título de terror multijugador asimétrico Dead by Daylight está enfrentando una nueva controversia y sorpresivamente no se debe a la presencia del nuevo asesino Art The Clown, de la también controversial serie de películas Terrifier. Se debe a la mala decisión tomada unilateralmente por un miembro del equipo de colaborar con un desagradable ‘streamer’.

Hace unos días, un ‘streamer’ enormemente popular con una audiencia de millones de espectadores comenzó a jugar el juego en vivo, lo que llamó la atención de un miembro del estudio. Para incentivarlo a seguir jugando, le regaló sin ningún compromiso todos los DLC del juego, incluyendo algunos que ya fueron retirados de la venta como Michael Myers de Halloween y Pinhead de Hellraiser. El problema es que el ‘streamer’ en cuestión es TheBurntPeanut, un vtuber estadounidense que ha sido fuertemente criticado por usar comentarios racistas y palabras ofensivas contra la comunidad LGBTI.

- Publicidad -

La comunidad de jugadores de Dead by Daylight siempre ha declarado con orgullo ser incluyente y muy ‘queer’, por lo que esta decisión los enfureció. Las críticas contra lo sucedido comenzaron a acumularse y el estudio eventualmente tuvo que ofrecer disculpas, explicar cómo pasó esto y prometió tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. Pueden leer su comunicado oficial en español a continuación o siguiendo este enlace.

En resumen, explican que la persona que regaló los DLC de Dead by Daylight a TheBurntPeanut lo hizo sin «tomarse el tiempo para evaluar si era buena idea» y no siguió los pasos usuales para «revisar a fondo su contenido anterior para determinar si representa los valores de inclusión que la comunidad espera».

Ya le quitaron acceso al contenido al ‘streamer’ en cuestión y dicen que están actualizando los procesos internos para solicitar y entregar monedas y contenidos a jugadores para que esto no pase de nuevo. Respecto a posibles «amonestaciones» para la persona que entregó los DLC, dicen que todo se tratará internamente y de modo confidencial.

Parece que la mayoría de miembros de la comunidad de DbD aceptaron las disculpas y las medidas tomadas, aunque otros siguen furiosos y exigen más acciones porque aseguran que casos similares ya han ocurrido antes en el programa de creadores y colaboradores. Vale la pena mencionar que una controversia similar ocurrió a mediados de año cuando Fortnite colaboró con el mismo ‘streamer’, pero Epic Games simplemente ignoró las críticas y no tomó acciones al respecto.

Más sobre Dead by Daylight

Art el payaso llega a Dead by Daylight, habilidades, nuevo mapa y fecha de la colaboración con Terrifier
 Art el payaso llega a Dead by Daylight,…
Chucky seguirá los pasos de Pinhead y Michael Myers: dejará de estar disponible en Dead by Daylight por problemas con la licencia
 Chucky seguirá los pasos de Pinhead y Michael…
Así lucen las nuevas skins de Diablo IV en Dead by Daylight
 Así lucen las nuevas skins de Diablo IV…
Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en el evento de halloween ‘Haunted by Daylight’ de Dead by Daylight
 Ya podemos conseguir skins y recompensas gratis en…
Nier Automata y Dead by Daylight están colaborando con skins de 2B, A2 y Emil para el juego de terror
 Nier Automata y Dead by Daylight están colaborando…
Estas son las habilidades y ‘perks’ del nuevo asesino La Sentencia y la nueva sobreviviente Aurora en Dead by Daylight
 Estas son las habilidades y ‘perks’ del nuevo…

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

Más de:
Dead by Daylight Dead by Daylight
Fortnite ofrece toda su tienda gratis a los jugadores que encuentren «el tesoro pirata», esto es todo lo que deben saber
Persona 1: Be your Mind es el nombre del remake filtrado del JRPG de Atlus
Un sitio para ver todos los intros de los juegos de Zelda, incluidos ‘spin-off’ y hasta los de Philips CD-i
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals [Bloqueo Azul: Rivales] (noviembre 2026)
Todo lo que deben saber del Nintendo Direct especial por el Pikmin Day
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Fortnite ofrece toda su tienda gratis a los jugadores que encuentren «el tesoro pirata», esto es todo lo que deben saber
No hay comentarios

Lo último

Marvel Tokon: Fighting Souls, así pelea Phoenix Cyclops el primer personaje DLC del juego
Videojuegos
La casa y Bird Studio de Akira Toriyama han sido demolidos y los fanáticos de todo el mundo están furiosos
Cultura POP
Nintendo cancela el evento de Halloween de Kirby Air Riders para Switch 2
Videojuegos
Croc 2: Kingdom of the Gobbos, tráiler de lanzamiento de la remasterización para plataformas actuales
Videojuegos