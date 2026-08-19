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Los desarrolladores de NTE: Neverness to Everness son atrapados de la forma más tonta posible usando IA generativa por segunda vez

NTE: Negando Tremendo Error

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El pasado mayo, solo unos pocos días después de su lanzamiento oficial, los jugadores del exitoso juego gacha chino NTE: Neverness to Everness descubrieron elementos creados por IA generativa y se desató una pequeña controversia. Los desarrolladores tuvieron que pronunciarse prometiendo que iban a cambiar esas imágenes y aseguraron que los «elementos que definen el juego son todos resultado de la creatividad humana». Pues bien, solo han pasado unos meses desde eso y los jugadores ya encontraron nuevos objetos creados con IA generativa en NTE. No solo eso, sino que los descubrieron por una razón tan estúpida que no entendemos cómo los desarrolladores no se dieron cuenta qué estaba pasando.

El pasado 12 de agosto, el juego recibió el parche de actualización a su versión 1.3 y con este llegó nuevo contenido. Entre los nuevos objetos se encuentra un ícono de un vistoso caballo de mar que tiene un extraño símbolo. Los usuarios chinos rápidamente lo reconocieron como la marca de agua que pone la aplicación Doubao AI (el chatbot de ByteDance) a los elementos generados con su versión gratuita.

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De inmediato, NTE: Neverness to Everness y sus desarrolladores en Hotta Studio se convirtieron en objeto de burlas, memes y críticas. No solo por seguir usando IA generativa en el juego a pesar de los escándalos del pasado, sino por ni siquiera pagar por una aplicación para generarlas y usar la versión gratis.

Los jugadores, especialmente en occidente, han rechazado fuertemente el uso de la IA generativa en el desarrollo de los videojuegos no solo porque los resultados suelen ser de mala calidad, sino porque inevitablemente usan arte robado a personas para generar contenido y por el horrible impacto que tienen sus data centers en la sociedad y la naturaleza. En el pasado hemos visto a otros estudios como Larian, Pearl Abyss, Recreate Games y Panache Digital Games retractarse del uso de IA generativa en sus títulos y obligados a retirarla. También hemos visto cómo las personas se vuelven contra proyectos que les interesaban como el próximo Stellar Blade debido a su insistencia en seguir usando inteligencia artificial. Parece que los estudios no han aprendido la lección y simplemente quieren esperar a que la controversia pase para seguir usando estas horribles herramientas.

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NTE: Neverness to Everness es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 5, PC, Mac y para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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