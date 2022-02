Desarrolladores de This War of Mine donarán ganancias de su juego a víctimas de la guerra en Ucrania

Los desarrolladores de STALKER no son el único estudio en pronunciarse sobre la terrible situación que se vive en este momento. El equipo polaco 11 bit Studios quiere ayudar a las víctimas del conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que ha decidido donar todas las ganancias que tenga su juego This War of Mine a la Cruz Roja ucraniana.

Este es el comunicado oficial que hicieron público mediante su cuenta de Twitter:

«Las fuerzas militares rusas atacaron hoy el país libre Ucrania, nuestros vecinos. Como estudio de videojuegos polaco y creadores del reconocido juego antibélico This War of Mine —uno que habla directamente sobresobre el sufrimiento y la miseria de los civiles afectados por la guerra— queremos anunciar la posición de nuestra compañía: nos oponemos a Rusia en su invasión de Ucrania. Las palabras por si solas son vacías sin una acción significativa y el tiempo es crucial, así que haremos lo siguiente: durante los próximos siete días, todas las ganancias de This War of Mine y sus DLC en todas las tiendas y plataformas irán a un fondo especial. Dentro de una semana, ese dinero será donado a la Cruz Roja ucraniana para apoyar directamente a las victimas de la guerra en Ucrania.

Dejemos que este mensaje resuene con todo lo que saben sobre esta guerra y como las guerras matan personas, devastan sus vidas y hogares. Los jugadores y desarrolladores unidos debemos hacer todo lo que podamos para apoyar a las victimas de la guerra en Ucrania».

¿Qué es This War of Mine?

Este título independiente polaco es un juego de acción y supervivencia lanzado originalmente en 2014. Controlamos a un grupo de civiles en una zona de guerra que deben buscar las herramientas, alimentos y materiales necesarios para mantenerse con vida en medio del conflicto que los rodea.

Este título tuvo una gran recepción de la crítica e incluso fue recomendado por el gobierno de Polonia para ser usado en aulas educativas. Está a la venta para PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos móviles. Actualmente cuesta en 7.750 pesos colombianos en Steam (rebaja), 69.900 pesos en Xbox, 42.000 pesos en Play Store, 64.000 pesos en App Store, $3.99 dólares en PSN Store (rebaja) y $39.99 dólares en eShop. Cómprenlo para apoyar a quienes más lo necesitan en estos momentos.

Fuente: cuenta 11 bit studios de Twitter