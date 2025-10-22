Desarrolladores de la versión remasterizada de Plants vs. Zombies responden a las acusaciones de uso de IA y de irrespetar la obra original

El inminente lanzamiento de Plants vs. Zombies: Replanted (Plantas contra Zombis: Transplantado), la versión remasterizada en HD y supuestamente mejorada del maravilloso juego de Pop Cap lanzado en 2009, ha levantado bastante controversia. Los fanáticos de la serie estaban inicialmente emocionados por jugarlo, pero una filtración del juego reveló elementos que no fueron del agrado de muchos: ‘upscaling’ (aumento de resolución) de mala calidad hecho por IA, arte conceptual supuestamente falso, música que no funcionaba como en el original y más detalles.

Desde entonces, los jugadores se han tomado las redes sociales para acusar a Electronic Arts de arruinar el juego y hacer memes al respecto. ¿Pero son validas todas estas acusaciones? Algunas sí y otras no. Faltando solo un par de días para el lanzamiento, los desarrolladores del juego en PopCap Games, The Lost Pixels y Electronic Arts emitieron un comunicado en la página oficial del juego en Steam para tratar de aclarar la situación.

En este texto, publicado originalmente en inglés explican lo siguiente:

Respecto a lo del «arte conceptual falso», explican que las piezas incluidas en la galería de Plants vs. Zombis: Replanted no solo fueron creadas antes del lanzamiento del primer PvZ, sino también de los títulos que le siguieron y por eso incluye ilustraciones de personajes que no estaban en esa versión.

Respecto al uso de IA, los desarrolladores de Plants vs. Zombis: Replanted insisten que no están usando inteligencia artificial generativa en el desarrollo del juego. Los jugadores repiten que sí es así y ponen imágenes del ‘upscaling’ usado para aumentar la resolución. La verdad es que los desarrolladores tienen razón porque las herramientas de IA para el ‘upscaling’ no necesariamente usan IA generativa, sino un tipo de tecnología diferente que usa aprendizaje de máquina para interpolar píxeles adicionales. Aún así, el resultado sigue siendo un poco feo.

Finalmente, dicen que el juego no estará terminado cuando salga el jueves 23 de octubre de 2025 y que seguirán trabajando en mejoras y parches poslanzamiento para elementos como el audio y las animaciones. Esto parece referirse a las críticas de la compositora Laura Shigihara a la falta de la música dinámica que ella hizo para el juego.

Tendremos que esperar a jugar la versión definitiva de Plants vs. Zombies: Replanted cuando salga el 23 de octubre y ver qué cambios hacen los parches para descubrir si en verdad respeta la versión original y corrigen todos los elementos que tienen tan molestos a los fanáticos. Este juego estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.