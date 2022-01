La mayoría de desarrolladores de videojuegos no están interesados en NFTs ni criptomonedas, revela encuesta

Soñamos con un mundo en el que podamos entrar a internet sin vernos inundados de mensajes sobre los NFTs y las criptomonedas, pero mientras llega ese día, al menos tenemos la tranquilidad de saber que los desarrolladores de videojuegos no sienten mucho cariño hacia estas tecnologías.

Esto fue confirmado en la encuesta anual realizada por la Games Developers Conference entre sus miembros. Esta se llevará a cabo en febrero de 2022 en San Francisco, Estados Unidos, pero ya conocemos los resultados.

La encuesta, que fue respondida por más de 2700 desarrolladores de videojuegos de todo el mundo, reveló los siguientes datos relacionados con NFTs y criptomonedas:

72% de los desarrolladores y las compañías para las que trabajan no tienen interés en criptomonedas.

70% de los desarrolladores no están interesados en trabajar cono NFTs.

27% de los desarrolladores tienen «algún interés» en las criptomonedas.

28% de los desarrolladores tienen «algún interés» en NFTs.

1% están usando estas tecnologías en sus juegos.

A pesar de que compañías como Square Enix, Sega y Ubisoft sí han demostrado interés en estas tecnologías, es claro que los desarrolladores no lo están. Muchos argumentan que este interés no es más que un intento de aplacar a los inversionistas, que siempre quieren implementar nuevas tecnologías aunque no las entiendan.

Después de todo, creemos que mezclar NFTs y videojuegos es la peor idea del mundo.

Via: Vice

Fuente: Game Developers Conference