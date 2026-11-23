Más de 10 años después de su lanzamiento —15 si contamos la versión original— The Binding of Isaac: Rebirth sigue recibiendo nuevo contenido. En este caso se trata de la esperada actualización Repentance+ con la versión «definitiva» de su modo multijugador y algunas novedades como nuevos desfíos, pero ha resultado una absoluta decepción para muchos jugadores: hay notables quejas de que el modo de juego en línea tienen demasiados ‘bugs’ y constantes bloqueos, pero lo más grave fue la acusación de que The Binding of Isaac: Rebirth – Repentance+ contenía música generada por IA.

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El usuario de Reddit u/ShweetsStuff realizó una publicación explicando que varias de las 14 nuevas canciones de la actualización contenían metadatos de Suno, una aplicación usada para generar música mediante LLM.

La controversia no se hizo esperar. Una buena cantidad de usuarios comenzaron a escribir furiosos al diseñador Edmund McMillen y a los desarrolladores en Nicalis amenazando con exigir a Steam la devolución del dinero de la compra de The Binding of Isaac: Rebirth incluso años después de haberlo comprado bajo la justificación de que no había una nota aclarando el uso de IA en la página de la tienda.

Como seguramente saben, el uso de inteligencia artificial —específicamente de LLM o IA generativa— en los videojuegos es algo profundamente impopular en la comunidad gamer. Debido a la forma en que esta tecnología funciona, cualquier uso de ésta es prácticamente un robo de elementos creados por otras personas y además está ligada a centros de datos de alto consumo de energía, agua y generación de altos grados de contaminación.

Poco después del inicio de la controversial, McMillen respondió con el siguiente mensaje:

Desperté para descubrir un absoluto desastre. Obviamente no tenía idea de que había música generada en los desafíos diarios. Estoy mirando cómo pasó esto y cómo removerlo. Estén pendientes.

Woke up to a shit show, obviously I had no idea it featured generated music in the daily run, looking into how that happened and getting it removed, stay tuned. — 🜏 Edmund McMillen 🜏 (@edmundmcmillen) November 21, 2026

Efectivamente, la música generada por IA fue retirada del juego en una actualización solo unas horas después. Nicalis, el estudio responsable, no explicó cómo esta música llegó allí.

Hi All!



Repentance+ Update:

The team has pushed a new build with critical fixes.

• Removal of generated music files

• Larynx + Car Battery Bug Fix

• PC patch—should be live already

• Submitted to Microsoft, Nintendo and Sony ASAP



Additional:

• Continuing work on netcode… pic.twitter.com/d1gyLUlBK8 — Nicalis, Inc. (@nicalis) November 21, 2026

La mayoría de jugadores creen que efectivamente McMillen no estaba al tanto de que habían puesto música generada por IA en su juego. Ya hay teorías de conspiración que dicen que el compositor la agregó sin discutir cómo la había creado, pero esto no es más que especulación.

Esperemos que la burbuja de la IA explote pronto y no tengamos que seguir encontrando esta clase de basura en nuestros videojuegos.

The Binding of Isaac: Rebirth está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2, dispositivos móviles y para PC, Mac y Linux mediante Steam, Epic Games Store y GOG.