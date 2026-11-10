Desde enero, Nintendo no permitirá usar Google ni Apple para ingresar a las cuentas de usuario

Nintendo ha confirmado un cambio importante para la gestión de los perfiles de sus usuarios en su ecosistema en línea. Ya que, a partir del 26 de enero de 2027, Nintendo discontinuará la opción de vincular cuentas de Google y Apple a las cuentas Nintendo. Sin embargo, por el momento la desarrolladora japonesa no ha confirmado la hora en la que este cambio se verá reflejado en sus servidores.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Nintendo. Seguir

¿En qué afecta esta decisión a las personas que usan Google y Apple para ingresar a sus cuentas de Nintendo?

La medida implica cambios directos en la creación y acceso a los perfiles de las «Cuentas de Nintendo», con las cuales se gestiona el perfil en línea de los jugadores, las compras, bibliotecas y los sistemas de recompensas que tienen la compañía para sus usuarios. Las principales restricciones y alternativas para los usuarios son:

Cambios principales en el acceso

No se podrá utilizar una cuenta de Google o Apple para iniciar sesión ni para crear una nueva cuenta Nintendo.

Se discontinuará la misión de My Nintendo Platinum Points que recompensaba la vinculación con Google.

¿Qué hacer si yo usaba Google y Apple para acceder a la cuenta de Nintendo?

Si la sesión ya está abierta en un dispositivo, es posible que no se solicite ingresar datos nuevamente. De aparecer la pantalla de inicio, se deberá entrar utilizando el correo electrónico, la ID de inicio de sesión junto con la contraseña, o mediante una llave de acceso (Passkey), un método que emplea métodos de autenticación del dispositivo inteligente (como huella dactilar o reconocimiento facial).

Olvido de contraseña y soporte

Quienes no hayan configurado o hayan olvidado su clave deben seleccionar la opción «¿Olvidaste tu contraseña?» en la página de ingreso para recibir un correo de restablecimiento. En caso de llegar a ser esta la solución, Nintendo recomienda agregar el correo «[email protected]» a la lista de remitentes seguros. Si el mensaje no llega tras un tiempo razonable, se deberá contactar directamente al servicio al cliente de Nintendo.

Fuente: Nintendo